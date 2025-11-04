Choque de bus y automóvil ocasionan cierre total de la vía Alóag - Santo Domingo

Un bus de pasajeros y un automóvil chocaron en la vía Alóag - Santo Domingo.

Un bus de pasajeros y un automóvil chocaron en la vía Alóag - Santo Domingo la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 13 y dejó al automóvil rojo a un lado de la vía, mientras que el bus de dos pisos quedó sobre su propio carril.

La vía fuer parcialmente cerrada mientas se realizan tareas de auxilio. La central de emergencias confirmó que una persona falleció producto del impacto.

El tránsito fue detenido y la vía completamente cerrada. Una grúa llegó al sitio para remolcar al automóvil.

Sobre la calzada aún se evidencia la presencia de agua, luego de una fuerte lluvia en horas de la noche y madrugada.