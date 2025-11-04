Así se encuentran las vías de Ecuador este martes 4 de noviembre, último día de feriado

Las vías de Ecuador se encuentran habilitadas en su mayoría pero ya se registra carga vehicular.

El feriado llega a su fin este martes 4 de noviembre de 2025. El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 informa constantemente sobre el estado de las vías en Ecuador.

Las principales vías del país se encuentran habilitadas y no se han registrado cierres importantes o problemas en las carreteras. Sin embargo, la central de emergencias exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Este es el estado de las vías que registran algún bloqueo reportado a las 07:22 de este martes por el ECU911:

Azuay

Cuenca - Girón - Pasaje: Parcialmente habilitada en los kilómetros 112, 114 y 118. Conducir con precaución en los kilómetros 72, 80 y 123.

Cuenca - Molleturo - Naranjal: Parcialmente habilitada en el kilómetro 53. Conducir con precaución en el kilómetro 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 y 105.

Cuenca - Guarumales - Méndez - Macas: Parcialmente habilitada en el sector de Sacre y kilómetro61. Precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

Cotopaxi

Latacunga - Pujilí: Deslizamiento de talud interior en parroquia Tingo, sector Tacajalo, kilómetro 106, 79, 84 y 85.

Zumbahua - Latacunga: Hundimiento en el sector de Saraugsha, donde se habilitó una variante.

Chimborazo

Riobamba - Cebadas - Macas: deslizamiento de tierra en el sector Gualiñag, en la parroquia Cebadas.

El Oro

Balsas - Río Pindo: Socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras.

Vía Piñas - Portovelo: habilitado un carril por socavamiento en la vía a la altua del sitio El Pache.

Saracay - Balsas: Habilitado un carril a la altura del restaurante Don Pepe.

Esmeraldas

Vía Quinindé - Esmeraldas - Sector El Achiote: Trabajos en la vía a la altura del basurero municipal y congestión a la altura de Portilla.

Guayas

San Jacinto de Yaguachi - Virgen de Fátima, vía a Puerto Inca: parcialmente habilitada en el Puente de Churute.

Loja

Vía a la Costa: Sectores San Pedro de la Bendita, San Vicente, Las Chinchas, Tambara.

Vía Alamor - Arenillas: Deslizamiento de tierra en el sector de Cochurcho.

Vía Gonzanamá - Cariamanga: sector Chiriguala, vía en riesgo de colapsar.

Vía Loja - Malacatos: Nangora, un carril de circulación por inestabilidad de talud.

Célica - Alamor - El Empalme: paso restringido para transporte pesado en Célica.

El Empalme - Macará: Parroquia Larama, sector Cedral.

Célica - Alamor: sector El Dulce.

Manabí

Rocafuerte - Tosagua: socavón en el kilómetro 187.

Canuto - Calceta: Socavón a la altura de Canuto.

San José de Chamanga - Pedernales: Socavón con las respectivas señaléticas.

Jipijapa - Límite Provincial Manabí Guayas (La Cadena): Afectaciones por hundimiento de la vía en un carril del kilómetro 75.

Tosagua - Bahía: Parcialmente habilitada a la altura del kilómetro 5, sector Verdun.

Morona Santiago

Macas - Riobamba: deslizamientos en los sectores de Kugusha y El Retiro. Aluvión en Gualiñag, parroquia Cebadas.

Y de Patuca - Tiwinza: Deslizamiento de tierra en el sector El Churro y Shaime.

Limón - Gualaceo: Deslizamiento de tierra en el sector Cerro Bosco.

Gualaquiza - Chiguinda - Sigsig - Cuenca: Deslizamiento de tierra en el secotr Churuco.

Limón - San Juna Bosco: deslizamientos en Paxi.

Bella Unión - Limón: deslizamiento en el sector Yananas.

Tiwinza - San José de Morona: deslizamiento en el kilómetro 86 400.

Méndez - Guarumales - Cuenca: Parcialmente habilitada en el kilómetro 58, 61, 68, 86 + 500 y 107.

Napo

El Reventador - Y de Baeza: cerrada.

Y de Narupa - Loreto: deslizamientos en la vía.

Puerto Napo - Ahuano: restricción sobre el puente nuevo de Puerto Napo.

Tena - Puyo: restricción sobre el puente nuevo de Puerto Napo.

Y de Baeza - Lago Agrio: cerrada.

San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: cerrada.

Y de Narupa - Archidona: deslizamiento por las Cavernas de Jumandi.

Pichincha

Alóag - Santo Domingo: parcialmente cerrada en el kilómetro 13 por siniestro de tránsito.

Santo Domingo de Los Tsáchilas

Vía Valle Hermoro - Cristóbal Colón - Los Bancos: paso vehicular controlado por puente en mal estado.

Puerto Nuevo - La Concordia - By Pass La Concordia: Parcialmente habilitada del redondel de La Concordia con dirección a Monterrey por socavón.

Sucumbíos

Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón: deslizamiento en el sector Rosa Florida.

Lago Agrio - El Reventador: socavamiento en el kilómetro 48, desnivel en el kilómetro 72 y 92.

Tungurahua