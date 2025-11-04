Así se encuentran las vías de Ecuador este martes 4 de noviembre, último día de feriado
El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 mantiene actualizaciones constantes del estado de las vías en medio del descanso nacional.
Las vías de Ecuador se encuentran habilitadas en su mayoría pero ya se registra carga vehicular.
ECU911
El feriado llega a su fin este martes 4 de noviembre de 2025. El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 informa constantemente sobre el estado de las vías en Ecuador.
Las principales vías del país se encuentran habilitadas y no se han registrado cierres importantes o problemas en las carreteras. Sin embargo, la central de emergencias exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.
Este es el estado de las vías que registran algún bloqueo reportado a las 07:22 de este martes por el ECU911:
Azuay
- Cuenca - Girón - Pasaje: Parcialmente habilitada en los kilómetros 112, 114 y 118. Conducir con precaución en los kilómetros 72, 80 y 123.
- Cuenca - Molleturo - Naranjal: Parcialmente habilitada en el kilómetro 53. Conducir con precaución en el kilómetro 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 y 105.
- Cuenca - Guarumales - Méndez - Macas: Parcialmente habilitada en el sector de Sacre y kilómetro61. Precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.
Cotopaxi
- Latacunga - Pujilí: Deslizamiento de talud interior en parroquia Tingo, sector Tacajalo, kilómetro 106, 79, 84 y 85.
- Zumbahua - Latacunga: Hundimiento en el sector de Saraugsha, donde se habilitó una variante.
Chimborazo
- Riobamba - Cebadas - Macas: deslizamiento de tierra en el sector Gualiñag, en la parroquia Cebadas.
El Oro
- Balsas - Río Pindo: Socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras.
- Vía Piñas - Portovelo: habilitado un carril por socavamiento en la vía a la altua del sitio El Pache.
- Saracay - Balsas: Habilitado un carril a la altura del restaurante Don Pepe.
Esmeraldas
- Vía Quinindé - Esmeraldas - Sector El Achiote: Trabajos en la vía a la altura del basurero municipal y congestión a la altura de Portilla.
Guayas
- San Jacinto de Yaguachi - Virgen de Fátima, vía a Puerto Inca: parcialmente habilitada en el Puente de Churute.
Loja
- Vía a la Costa: Sectores San Pedro de la Bendita, San Vicente, Las Chinchas, Tambara.
- Vía Alamor - Arenillas: Deslizamiento de tierra en el sector de Cochurcho.
- Vía Gonzanamá - Cariamanga: sector Chiriguala, vía en riesgo de colapsar.
- Vía Loja - Malacatos: Nangora, un carril de circulación por inestabilidad de talud.
- Célica - Alamor - El Empalme: paso restringido para transporte pesado en Célica.
- El Empalme - Macará: Parroquia Larama, sector Cedral.
- Célica - Alamor: sector El Dulce.
Manabí
- Rocafuerte - Tosagua: socavón en el kilómetro 187.
- Canuto - Calceta: Socavón a la altura de Canuto.
- San José de Chamanga - Pedernales: Socavón con las respectivas señaléticas.
- Jipijapa - Límite Provincial Manabí Guayas (La Cadena): Afectaciones por hundimiento de la vía en un carril del kilómetro 75.
- Tosagua - Bahía: Parcialmente habilitada a la altura del kilómetro 5, sector Verdun.
Morona Santiago
- Macas - Riobamba: deslizamientos en los sectores de Kugusha y El Retiro. Aluvión en Gualiñag, parroquia Cebadas.
- Y de Patuca - Tiwinza: Deslizamiento de tierra en el sector El Churro y Shaime.
- Limón - Gualaceo: Deslizamiento de tierra en el sector Cerro Bosco.
- Gualaquiza - Chiguinda - Sigsig - Cuenca: Deslizamiento de tierra en el secotr Churuco.
- Limón - San Juna Bosco: deslizamientos en Paxi.
- Bella Unión - Limón: deslizamiento en el sector Yananas.
- Tiwinza - San José de Morona: deslizamiento en el kilómetro 86 400.
- Méndez - Guarumales - Cuenca: Parcialmente habilitada en el kilómetro 58, 61, 68, 86 + 500 y 107.
Napo
- El Reventador - Y de Baeza: cerrada.
- Y de Narupa - Loreto: deslizamientos en la vía.
- Puerto Napo - Ahuano: restricción sobre el puente nuevo de Puerto Napo.
- Tena - Puyo: restricción sobre el puente nuevo de Puerto Napo.
- Y de Baeza - Lago Agrio: cerrada.
- San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: cerrada.
- Y de Narupa - Archidona: deslizamiento por las Cavernas de Jumandi.
Pichincha
- Alóag - Santo Domingo: parcialmente cerrada en el kilómetro 13 por siniestro de tránsito.
Santo Domingo de Los Tsáchilas
- Vía Valle Hermoro - Cristóbal Colón - Los Bancos: paso vehicular controlado por puente en mal estado.
- Puerto Nuevo - La Concordia - By Pass La Concordia: Parcialmente habilitada del redondel de La Concordia con dirección a Monterrey por socavón.
Sucumbíos
- Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón: deslizamiento en el sector Rosa Florida.
- Lago Agrio - El Reventador: socavamiento en el kilómetro 48, desnivel en el kilómetro 72 y 92.
Tungurahua
- Baños - Penipe - Riobamba: deslizamientos contantes sobre la vía.
