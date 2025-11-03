Así estará el clima el martes 4 de noviembre del 2025, último día de feriado en Ecuador

Las islas Galápagos tregistrarán radiación muy alta el 4 de noviembre del 2025

Ecuador tendrá un clima variado en el último día del feriado nacional por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé radiación y lluvias variables el martes 4 de noviembre del 2025.

De acuerdo al pronóstico, desde las 10:00 hasta las 15:00, se registrarán niveles altos de radiación en la Costa y muy altos en la Sierra, Amazonía e islas Galápagos. Las zonas más afectadas por el calor serán las provincias de Loja, Pichincha e Imbabura.

También se prevén lluvias y lloviznas en el norte e interior de Costa y gran parte de la Amazonía y Sierra. En la tarde del martes estas condiciones climáticas podrían registrarse en Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja.

Mientras que en la Amazonía, las precipitaciones se presentarán en Nueva Loja, Tena, Shell - Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora.

Las lluvias de variable intensidad acompañadas de tormentas podrían generar:

Vías afectadas por acumulación de agua , caída de árboles y niebla .

afectadas por , caída de árboles y . Descargas eléctricas, ráfagas de viento y probabilidad de granizo

y probabilidad de Deslizamientos de tierra o aluviones

Las autoridades piden tomar precauciones necesarias al movilizarse por el país, sobre todo, en las vías con alta propabilidad de emergencias por lluvias o siniestralidad.