Bus interprovincial se volcó en un barranco en el kilómetro 63 de la vía Alóag–Santo Domingo

bus interprovincial se volcó en la vía Alóag - Santo Domingo este 25 de diciembre

Un siniestro de tránsito se reportó la tarde de este jueves 25 de diciembre del 2025. Un bus interprovincial, de la cooperativa Ambato, perdió pista y se volcó sobre un barranco en la vía Alóag - Santo Domingo.

El sistema integrado de seguridad ECU 911 informó que la alerta se produjo cerca de las 15:00 donde se reportaba un siniestro en el sector Esperia del cantón Mejía, a la altura del kilómetro 63 de la vía que une las provincias de Pichincha con Santo Domingo de los Tsáchilas.

El organismo coordinó el envío de personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, ambulancias del IESS y la Policía Nacional para atender el siniestro.

Según información preliminar del personal que se encuentra en el lugar, el bus quedó volcado sobre un barranco y aún se evalúa el número de personas heridas.

Se recomienda a quienes circulan por el sector hacerlo con precaución por el alto tráfico y congestión vehicular que se registra a esta hora.