Cielos nublados, lluvias y alta radiación... así estará el clima este lunes 10 de noviembre

El inicio de la semana estará acompañado por condiciones climáticas variables en gran parte del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), para este lunes 10 de noviembre del 2025 se prevé predominio de cielos nublados y precipitaciones en varias zonas, junto con niveles de radiación ultravioleta (UV) que alcanzarán rangos altos y muy altos.

En la región Costa, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias concentradas principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo y El Oro. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 31 grados Celsius, mientras que la radiación se ubicará entre niveles moderados y altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar y prendas ligeras para evitar afectaciones en la piel.

La región Sierra registrará lluvias de distinta intensidad durante gran parte del día. Las temperaturas fluctuarán entre 9 y 23 grados, con un ambiente fresco típico de esta época del año.

Sin embargo, el Inamhi advierte que los niveles de radiación UV alcanzarán valores muy altos y extremos, especialmente en Imbabura y zonas de la Sierra norte. Se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, así como el uso de sombreros, gafas y bloqueador solar.

En la Amazonía, las condiciones serán más inestables, con cielos cubiertos y lluvias continuas a lo largo de la jornada. Las temperaturas variarán entre 17 y 31,5 grados Celsius, acompañadas de niveles de radiación elevados, por lo que se recomienda precaución tanto en actividades agrícolas como turísticas.

Por su parte, la región Insular (Galápagos) presentará un panorama más estable, con cielos parcialmente nublados y lloviznas ligeras. La temperatura se mantendrá entre 20 y 28 grados, con radiación entre moderada y alta.

El Inamhi recordó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas de precaución frente a las lluvias, especialmente en sectores propensos a deslizamientos o acumulación de agua, así como protegerse del sol ante el incremento de los índices de radiación en todo el territorio nacional.