Alerta del Inamhi: Así estará el clima en el norte de Quito los días del concierto de Shakira

La cuenta regresiva para lso conciertos de Shakira comenzó. El sábado 8 de noviembre será el primer show de la barranquillera.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un pronóstico sobre las condiciones climáticas que acompañarán los esperados conciertos de Shakira en Quito, como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La artista colombiana se presentará durante tres fechas en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital, los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025.

Según Javier Macas, analista de pronósticos del Inamhi, el clima será mayormente favorable para el primer concierto del sábado 8 de noviembre. Mientras que para los otros dos conciertos hay probabilidades de lluvias.

Para el sábado y domingo se prevén mañanas despejadas y poco nubosas, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados, mientras que las mínimas se situarán entre los 5 y 7 grados en horas de la madrugada.

Sin embargo, Macas advirtió que la radiación ultravioleta alcanzará niveles extremadamente altos, por lo que recomendó al público tomar precauciones para quienes acudan temprano al estadio.

Para el sábado 8 se descartan lluvias tanto en el norte de Quito como en gran parte de la ciudad, lo que permitirá disfrutar del espectáculo sin contratiempos climáticos.

En cambio, el domingo 9 existe una probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche en la zona del estadio, aunque las precipitaciones serían de intensidad ligera a moderada.

En cuanto al último concierto, previsto para el martes 11, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas máximas de hasta 23 grados centígrados y mínimas cercanas a los 8 grados en la noche.

También se prevé la posibilidad de lluvias o lloviznas en horas vespertinas, aunque el Inamhi aclara que este pronóstico está sujeto a variaciones en los próximos días.