Cierre total de la vía Ambato - Baños por caminata de la fe

Cierres viale spor la caminata de fe a la Virgen de Baños de Agua Santa.

La vía Ambato - Baños de Agua Santa será completamente cerrada desde este viernes 27 de amrzo de 2026 por la caminata de la fe, que convoca a miles de fieles.

El cierre completo de la carretera se iniciará a las 16:00 de este viernes. Se prevé que el paso se habilite nuevamente a las 08:00 del sábado.

De acuerdo con Marlos Guevara, alcalde de Baños, el viernes se desplegarán policías a los filtros de seguridad para el cierre total de la vía.

Los fieles se congregarán en el Polideportivo Iván Vallejo desde las 18:00. Allí se llevará a cabo una misa antes de iniciar la caminata con la imagen de la virgen.

En la Catedral de la ciudad de Baños se llevarán a cabo celebraciones eucarísticas y confesiones para los fieles que lo requieran.

A los conductores se recomienda tomar rutas alternas. Desde los cantones de Patate o Cevallos para llegar a Baños y pasar hacia el Puyo.