Cierre total de la vía Ambato - Baños por caminata de la fe
Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas por los cierres viales que se aplciarán por el evento religioso en Baños.
Cierres viale spor la caminata de fe a la Virgen de Baños de Agua Santa.
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Actualizada:
27 mar 2026 - 07:42
La vía Ambato - Baños de Agua Santa será completamente cerrada desde este viernes 27 de amrzo de 2026 por la caminata de la fe, que convoca a miles de fieles.
El cierre completo de la carretera se iniciará a las 16:00 de este viernes. Se prevé que el paso se habilite nuevamente a las 08:00 del sábado.
De acuerdo con Marlos Guevara, alcalde de Baños, el viernes se desplegarán policías a los filtros de seguridad para el cierre total de la vía.
Los fieles se congregarán en el Polideportivo Iván Vallejo desde las 18:00. Allí se llevará a cabo una misa antes de iniciar la caminata con la imagen de la virgen.
En la Catedral de la ciudad de Baños se llevarán a cabo celebraciones eucarísticas y confesiones para los fieles que lo requieran.
A los conductores se recomienda tomar rutas alternas. Desde los cantones de Patate o Cevallos para llegar a Baños y pasar hacia el Puyo.
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