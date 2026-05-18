Cabo Verde anuncia la lista de 26 convocados para su primera Copa Mundial

La selección de Cabo Verde está convocada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera de su historia. Este lunes 18 de mayo del 2026, el técnico Bubista anunció la lista de 26 jugadores que integrarán los Tiburones Azules en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

La convocatoria incluye a algunos de los jugadores más experimentados del país, como el arquero Vozinha y el extremo Ryan Mendes. También aparece el defensor Roberto “Pico” Lopes, al igual que el delantero Dailon Livramento, decisivo en la campaña de las Eliminatorias.

Lista de convocados:

Arqueros:

Vozinha

Márcio Rosa

CJ dos Santos

Defensores:

Steven Moreira

Wagner Pina

João Paulo Fernandes

Sidny Cabral

Logan Costa

Pico Lopes

Kelvin Pires

Ianique 'Stopira'

'Diney' Borges

Mediocampistas:

Jamiro Monteiro

Telmo Arcanjo

Yannick Semedo

Laros Duarte

Deroy Duarte

Kevin Pina

Delanteros:

Ryan Mendes

Willy Semedo

Garry Rodrigues

Jovane Cabral

Nuno da Costa

Dailon Livramento

Gilson Benchimol

Hélio Varela

Así recibió la convocatoria Ianique Stopira

El defensor Ianique Stopira se convirtió en el primer jugador en la historia del club Torrense en ser seleccionado para una plantilla de la Copa del Mundo