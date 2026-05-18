Cabo Verde anuncia la lista de 26 convocados para su primera Copa Mundial
El DT Bubista anunció la histórica lista de 26 convocados de Cabo Verde para disputar el Mundial 2026 por primera vez en su historia.
Roberto Lopes y Garry Rodrigues, jugadores de Cabo Verde.
FIFA
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Actualizado:
18 may 2026 - 15:05
La selección de Cabo Verde está convocada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera de su historia. Este lunes 18 de mayo del 2026, el técnico Bubista anunció la lista de 26 jugadores que integrarán los Tiburones Azules en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
La convocatoria incluye a algunos de los jugadores más experimentados del país, como el arquero Vozinha y el extremo Ryan Mendes. También aparece el defensor Roberto “Pico” Lopes, al igual que el delantero Dailon Livramento, decisivo en la campaña de las Eliminatorias.
Lista de convocados:
Arqueros:
- Vozinha
- Márcio Rosa
- CJ dos Santos
Defensores:
- Steven Moreira
- Wagner Pina
- João Paulo Fernandes
- Sidny Cabral
- Logan Costa
- Pico Lopes
- Kelvin Pires
- Ianique 'Stopira'
- 'Diney' Borges
Mediocampistas:
- Jamiro Monteiro
- Telmo Arcanjo
- Yannick Semedo
- Laros Duarte
- Deroy Duarte
- Kevin Pina
Delanteros:
- Ryan Mendes
- Willy Semedo
- Garry Rodrigues
- Jovane Cabral
- Nuno da Costa
- Dailon Livramento
- Gilson Benchimol
- Hélio Varela
Así recibió la convocatoria Ianique Stopira
El defensor Ianique Stopira se convirtió en el primer jugador en la historia del club Torrense en ser seleccionado para una plantilla de la Copa del Mundo
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