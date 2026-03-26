Denuncian a funcionario de Arcom en Zamora Chinchipe por presuntos actos de corrupción

Un funcionario de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Zamora Chinchipe fue desvinculado de su cargo y denunciado por presuntos actos de corrupción.

En la denuncia se expone que el funcionario identificado como Hernán Marcelo Soto Calderón, habría realizado solicitudes, chantajes y amenazas a través de una llamada telefónica en video, donde se presenta como una "Autoridad de Zamora" presumiblemente en el ámbito minero y estatal.

Se citan fragmentos de la conversación entre el victimario y la supuesta víctima del evento: "usted llega y le entrega los documentos, así tenemos que hablar documentos, documentos en estas palabras, nada de nombres, ni nada de nada y yo le estaría avisando cualquier situación que se diera...".

La Arcom señaló que se ha presentado la denuncia formal ante la Fiscalía, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades conforme a la ley.

En su denuncia pide investigar los delitos tipificados en el COIP como: Concusión con amenazas y delincuencia organizada.

La institución señaló que esta acción forma parte del proceso sostenido de depuración institucional que se impulsa desde febrero de 2026.