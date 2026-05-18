Un bus de pasajeros se volcó en Alausí; hay personas heridas

Un bis se volcó en Chimborazo, la tarde de este 18 de mayo de 2026

Un siniestro de tránsito se registró, la tarde de este lunes 18 de mayo de 2026, en el cantón Alausí, en Chimborazo. La emergencia vial fue reportada a las 13:02.

El ECU 911 informó que un bus de pasajeros se volcó en el sector Casual. Además, hay personas heridas, según la central de emergencias.

Acudieron al lugar del hecho unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

Equipos de spcorro brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas de este siniestro. En imágene se ve que el bus quedó suspendido sobre una ladera.

Las autoridades no han confirmado el número exacto de heridos y las causas del accidente se investigan.