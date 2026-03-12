Alcalde de Cuenca Cristian Zamora solicita ayuda a las Fuerzas Armadas por lluvias

El desbordamiento del río Yanuncay en Cuenca causó una serie de emergencias la tarde de este jueves, 12 de marzo.

El colapso del puente en Pucán‑Barabón dejó incomunicada a la comunidad y los bomberos junto a las autoridades recorren la zona para evaluar daños y eventuales riesgos para la población.

La Secretaría de Riesgos informó que esta depoendencia del Estado realiza el monitoreo y seguimiento del evento.

Confirmó que en horas de la tarde ya no se registra presencia de lluvias y la mayor afectación es el colapso del puente vehicular que une a las comunidades de San José a San Juan.

Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, indicó en su cuenta de X, que solicitó a las Fuerzas Armadas de la ciudad disponer de personal para ayudar a mitigar los estragos producto de la crecída del río Yanuncay.