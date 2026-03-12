Ciudadanos rescatan a oso perezoso atrapado en el lodo tras aluvión en Balsapamba

Se logró rescatar un Oso Perezoso especie que habita en los bosques de la parroquia Balsapamba

Habitantes de Balsapamba, en la provincia de Bolívar, rescatan a un oso perezoso que queda atrapado en medio del lodo tras el fuerte aluvión registrado el miércoles 11 de marzo de 2026 en el sector.

En un video difundido en redes sociales se observa a varios ciudadanos que ayudan al animal mientras permanece cubierto de barro. Los moradores utilizan agua para retirar el lodo de su cuerpo, con el objetivo de facilitar su movilidad.

Las imágenes muestran cómo el perezoso permanece inmóvil mientras las personas lo limpian cuidadosamente para evitar lastimarlo. Tras retirar parte del barro, el animal logra moverse con mayor facilidad.

El aluvión se registra luego de intensas lluvias en la zona, que provocan acumulación de lodo y afectaciones en distintos sectores de la parroquia.

Mientras los habitantes enfrentan las consecuencias del temporal, el rescate del animal se vuelve viral en redes sociales y es destacado por usuarios como un gesto de solidaridad hacia la fauna afectada por los fenómenos naturales.