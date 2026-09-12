Cierran temporalmente la playa Tortuga Bay en Galápagos por el oleaje
El Parque Nacional Galápagos dispuso el cierre de la playa Tortuga Bay durante las tardes del 13 y 14 de septiembre por el oleaje.
La playa Tortuga Bay cerrará temporalmente
Parque Nacional Galápagos
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Actualizada:
12 sep 2026 - 21:52
El Parque Nacional Galápagos informó sobre el cierre temporal de la playa Tortuga Bay ante el registro de un mar muy agitado, oleaje de alta energía y corrientes de resaca en este sector turístico de la isla Santa Cruz.
Por seguridad de residentes y visitantes, el acceso a la playa permanecerá restringido en los siguientes horarios:
- Domingo 13 de septiembre: de 14:00 a 18:00.
- Lunes 14 de septiembre: de 14:00 a 18:00.
La medida preventiva fue adoptada con base en los reportes oceanográficos vigentes del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).
Las autoridades solicitaron a residentes y turistas respetar el cierre temporal y seguir las recomendaciones e indicaciones de los guardaparques.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) dijo que continuará monitoreando las condiciones del mar y comunicará cualquier modificación en las medidas de seguridad.
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