Cierran temporalmente la playa Tortuga Bay en Galápagos por el oleaje

El Parque Nacional Galápagos informó sobre el cierre temporal de la playa Tortuga Bay ante el registro de un mar muy agitado, oleaje de alta energía y corrientes de resaca en este sector turístico de la isla Santa Cruz.

Por seguridad de residentes y visitantes, el acceso a la playa permanecerá restringido en los siguientes horarios:

Domingo 13 de septiembre: de 14:00 a 18:00.

de 14:00 a 18:00. Lunes 14 de septiembre: de 14:00 a 18:00.

La medida preventiva fue adoptada con base en los reportes oceanográficos vigentes del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Las autoridades solicitaron a residentes y turistas respetar el cierre temporal y seguir las recomendaciones e indicaciones de los guardaparques.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) dijo que continuará monitoreando las condiciones del mar y comunicará cualquier modificación en las medidas de seguridad.