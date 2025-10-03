Cierre total de la vía Virgen de Guacamayos - Baeza por deslizamiento de tierra

Un deslizamiento de tierra ocasionó el cierre total de la calzada, informó el ECU 911.

La vía E45, en el sector de Cosanga, se encuentra cerrada al tránsito vehicular la tarde de este viernes 3 de octubre del 2025 debido a un deslizamiento de tierra.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, informó que el paso en la vía Virgen de Guacamayos - Baeza, se encuentra restringido.

"Desde la Sala Operativa del ECU 911 Napo se gestionó la atención con las instituciones de primera respuesta para habilitar la ruta".

Las intensas lluvias que se han registrado en la zona ocasionaron la caída de tierra en la zona. En la troncal amazónica de Ecuador hay constante presencia de lluvia en los últimos días.

Este viernes, la vía Baeza Papallacta estuvo más de siete horas cerrada debido a la presencia de nieve en la calzada. Personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte trabajó en la zona para habilitar el paso vehicular.