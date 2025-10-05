Cierres viales se mantienen en cuatro provincias por protestas este domingo 5 de octubre

El movimiento indígena y las organizaciones sociales mantienen la convocatoria para el paro nacional que cumplió su día 14 en Ecuador.

El paro nacional en Ecuador llega a su día 14 este domingo 5 de octubre del 2025. Según el último reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 hay cierres viales en cuatro provincias por presencia de manifestantes.

El movimiento indígena, liderado por la Conaie, mantiene su protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, mientras el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para equilibrar las finanzas públicas.

La paralización ha dejado pérdidas económicas millonarias, además de impactos en sectores como el turismo, la producción agrícola y el comercio. Las vías de Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Cañar permanecen bloqueadas.

En Imbabura, está verrada la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo-Cayambe, a la altura del barrio San Francisco y el puente de Rumipamba.

En esa provincia también está cerrada la vía Otavalo-Cotacachi está cerrada en ambos sentidos a la altura de Carabuela, en Peguche. Manifestantes mantienen la presencia de obstáculos en la calzada, quema de llantas y montículos de tierra.

En Pichincha, el ECU 911 informó que se registran dos cierres. El primero es en la vía que conecta a Tabacundo con Cajas, mientras que el segundo es en la vía E28, a la altura del sector conocido como Cajas Jurídico.

En Chimborazo, está cerrada la vía Riobamba-Cuenca, por una manifestación en los sectores de Tixán, Charicando, Aypus y Pistishi, en el cantón Alausí. En la misma provincia, también está cerrado el paso en el sector de Tolte y el ingreso al cantón Chunchi.

En la provincia de Cañar, hay manifestaciones en la vía Cuenca – Zhud – Conchancay.