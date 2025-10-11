Cierres viales en Ecuador este sábado 11 de octubre, vigésimo día de paro de la Conaie

Se mantienen cierres viales en Ecuador por el paro convocado por la Conaie.

El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple este sábado 11 de octubre de 2025 su día número 20 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

A pesar del feriado, que rige desde el jueves 9 de octubre en todo el país, los cierres viales y las protestas continúan en varios sectores.

Imbabura continúa siendo el epicentro de las protestas acumulando la mayor cantidad de cierres viales en su territorio.

El Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, mantuvo una reunión virtual con representantes de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) el jueves 9 de octubre.

De acuerdo con el reporte de las 07:00 del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, estos son los cierres viales registrados:

Imbabura

Zuleta - Rumipamba, vía a Ibarra - Olmedo - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

Eje vial rural Pucahuaycu - San Antonio

Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui

Otavalo - Selva Alegre, cerrada en el ingreso a la vía Quiroga - Selva Alegre y a la altura de San Eloy

Vía Antonio Ante - Ibarra, cerrada a la altura del semáforo de Natabuela y San Roque

Otavalo - Cotacachi, cerrada en ambos sentidos de la E35 a la altura Iluman, Pinsaqui, Partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche

Eje vial Rural La Plata (Intag) - Selva Alegre

Otavalo - González Suárez, cerrada en el sector González Suárez, San Rafael, Espejo, La Magdalena

Pichincha