Contingentes militares empiezan a llegar a Quito para resguardar la seguridad en medio del paro

Contingentes militares llegan a Quito en medio del paro de la Conaie

Decenas de militares arriban a Quito por vía aérea la tarde de este viernes 10 de octubre del 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en el país, informaron las Fuerzas Armadas.

El movimiento de los uniformados desde los puntos menos conflictivos del país responde a un anuncio realizado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, de trasladar las movilizaciones del movimiento indígena hacia Quito.

El amplio despliegue de unidades militares busca “reforzar la seguridad en Quito y en las zonas de la Sierra Norte, donde se registran los mayores niveles de riesgo y conflictividad, indicaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de X.

El comunicado añade que el movimiento de militares busca contener posibles amenazas y fortalecer el control territorial.

Los militares primero arribaron al Aeropuerto de Cotopaxi, y luego fueron trasladados hacia Quito. Según el comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila, en las próximas horas se definirán las acciones que tomará el Comando conjunto de las Fuerzas Armadas para “devolverle la paz a la zona norte del país”.

“Esta acción forma parte del plan operativo nacional destinado a mantener el orden público, prevenir actos de violencia y garantizar la paz y tranquilidad de los ecuatorianos”, dijo la Institución.