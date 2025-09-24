Cinco fallecidos y heridos en un siniestro entre bus y un camión en San Mateo, en Esmeraldas

Un siniestro de tránsito se registró entre un bus y un camión en San Mateo, Esmeraldas, este miércoles 24 de septiembre.

Un siniestro de tránsito se registró la noche de este miércoles 24 de septiembre del 2025 en el sector San Mateo, en Esmeraldas. La llamada al ECU911 se registró a las 19:07. Un siniestro entre un bus de transporte de la cooperativa San Cristóbal y un camión dejó cinco fallecidos y decenas de heridos.

La Policía Nacional, personal del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de la localidad atendieron la emergencia. Los heridos fueron trasladados al Hospital Delfina Torres de Concha donde reciben atención médica. Las unidades en territorio continúan con las labores de rescate.

Las unidades trasladaron a los heridos y apoyaron en las tareas de rescate de los fallecidos. También se comenzó la recopilación de testimonios sobre los hechos ocurridos en esta vía de Esmeraldas.

La Policía Nacional también colaboró con el control de los vehículos en este tramo de la vía.