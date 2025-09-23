Retoman clases presenciales en Esmeraldas, Atacames y Rioverde tras falta de agua

Las clases en Esmeraldas fueron suspendidas desde el 15 de septiembre por la falta de agua.

Esmeraldas, Atacames y Rioverde volverán a clases presenciales desde este martes 23 de septiembre de 2025.

Así lo dispuso el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura luego de que se reestableciera el servicio de agua potable, suspendido desde el 11 de septiembre.

"Agradecemos a estudiantes, familias y personal educativo por su comprensión", escribió el Ministerio.

Las tres ciudades estuvieron bajo declaratoria de emergencia por la falta de agua potable.

La falta de agua se dio por los daños que sufrió el transformador de potencia en la Subestación Eléctrica de la PTAP San Mateo.

El servicio se restableció el día viernes luego de que se reemplazara el equipo con uno prestado por Emapag e Interagua de Guayaquil.