Vías cerradas por manifestantes este jueves 25 de septiembre, cuarto día de paro en Ecuador

Las manifestaciones por el paro nacional continúan ocasionando cierres viales.

Ecuador registra cierres viales por las protestas durante este jueves 25 de septiembre de 2025, cuarto día de paro nacional.

La provincia de Imbabura continúa siendo la más convulsa. Allí el presidente Daniel Noboa se refirió a "actos terroristas disfrazados de protesta social".

Las manifestaciones continúan en contra de la eliminación del subsidio del diésel, ordenada por el Gobierno.

Latacunga, donde funciona de manera temporal la sede del Ejecutivo, se mantiene militarizada.

De acuerdo con el reporte de las 06:10 del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, se registran cierres viales en diferentes puntos.

Cotopaxi

Vía Pujilí - La Maná, cerrada en el sector de la curva de Maca.

Imbabura

Otavalo - Cajas, parcialmente cerrada por escombros colocados por manifestantes.

Antonio Ante - Otavalo, escombros sobre la vía desde Chaltura hasta el semáforo de San Roque.

Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco y Puente de Rumipamba.

Otavalo - Cotacachi, cerrada por manifestaciones sobre la E35, a la altura del partidero de Cotacachi, Iluman y Peguche.

Eje vial rural Otavalo Quiroga, cerrada en Río Blanco y San Eloy.

Pichincha

Cusubamba - Cayambe, cerrada por manifestaciones en el peaje de Cangahua.

Tabacundo - Cajas, completamente cerrada.

Zamora Chinchipe