Cinco familias evacuadas por desbordamiento de un río en Orellana

Organismos de socorro dan atención a las familias de Taracoa, en Orellana.

Cinco familias de la parroquia Taracoa, en la provincia de Orellana, fueron evacuadas la tarde de este viernes 27 de febrero del 2026 debido al desbordamiento del río Indillama, que inundó la comunidad.

Según información del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el desbordamiento del río provocó que el puente quede bajo el agua, por lo que la comunidad de Palanda quedó incomunicada.

Ante esta emergencia, en la parroquia Taracoa se ha instalado el COE parroquial para coordinar las acciones de respuesta.

Organismos del Cuerpo de Bomberos de Orellana, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, atienden la emergencia y dan asistencia a la población y realizar la evacuación de las familias afectadas.

Ocho provincias de Ecuador se encuentran en estado de emergencia por el fuerte temporal que ha dejado más de 9 000 afectados.