Lluvia con fuerte granizo cae sobre Quito la tarde de este viernes 27 de febrero

El centro norte de Quito soportó la tarde de este viernes 27 un fuerte temporal acompañado de granizo, truenos y relámpagos que pintaron de blanco las calles de la ciudad.

Videos ciudadnos muestraron una gran acumulación de granizo producto de la fuerte lluvia que congestionó la movilidad en el norte de la urbe.

La intensa precipitación sorprendió a peatones y conductores en la avenida Mariana de Jesús, lo que provocó acumulación de hielo en calles y techos, además de tráfico lento en algunas vías circundantes.

En las avs. Eloy Alfaro y Amazonas también se registró una gran capa blanca de granizo que cubrió la calzada y obligó a los conductores a circular con precaución.

Por su parte, en la av. 10 de Agosto a la altura del parque Alameda se observó ebn cámara del ECU911 una gran congestión vehicular producto del fuerte temporal.

Las autoridades recomiendan manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y no resguardarse bajo árboles si hay tormenta.