Cinco incendios forestales están activos en Ecuador hasta las 08:00 de etse 28 de septiembre

Las autoridades aseguran que la mayoría de incendios forestales son provocados por la actividad humana

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó sobre los incendios forestales activos en Ecuador, este lunes 28 de septiembre de 2026.

La entidad informó, con corte de las 08:00, que se registran cinco emergencias en tres provincias la Sierra ecuatoriana.

Tres de los incendios ocurren en Chimborazo, específicamente dos en Riobamba y uno en Chambo. Los otros eventos se registran en Tungurahua, Ambato y Carchi, Tulcán.

En estas zonas los bomberos trabajan para controlar las llamas que afectan no solo a la flora y fauna de cada zona, sino a la calidad del aire de las personas

Por otra parte, la Secretaría de Riesgos informó que, hasta las 07:00, hay siete ríos desbordados en el país este 28 de septiembre. Estas emergencias se registran Esmeraldas, Guayas y Manabí.