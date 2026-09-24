El Niño podría dejar 1 700 muertes en Ecuador asociadas al calor hasta febrero de 2027

En las diferentes provincias de Euador se ejecutan planes de prevención para evitar los efectos del fenómeno El Niño

El fenómeno de El Niño no solo podría generar cambios en las lluvias y aumentar el riesgo de inundaciones en Ecuador. Un nuevo estudio advierte que el calor extremo asociado al evento también podría tener consecuencias para la salud de la población.

El Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago proyecta que El Niño podría provocar alrededor de 1.700 muertes adicionales por calor en Ecuador.

A escala mundial, la estimación llega a 451 000 fallecimientos adicionales entre junio de 2026 y febrero de 2027, en comparación con un año considerado normal.

"Proyectamos que se perderán 451 000 vidas debido al calor durante los primeros nueve meses (junio-febrero) de El Niño", se menciona en el informe

El estudio fue publicado el 23 de septiembre de 2026 y advierte que el impacto podría ser incluso mayor, ya que los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta mediados de 2027.

Los investigadores estiman que las temperaturas sobre tierra a escala global estarán alrededor de 1,2 °C por encima de lo normal durante los próximos meses.

"Estas condiciones inusualmente cálidas se asemejarán a las temperaturas más altas que se prevé que el cambio climático genere dentro de 20 años y darán lugar a un 44% más de días extremadamente calurosos de lo que esperaríamos en un año normal", señala el informe

¿Qué está pasando con El Niño en Ecuador?

En Ecuador, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) también ha reportado un fortalecimiento de las condiciones asociadas al evento.

En su evaluación del 17 de septiembre, el organismo señaló que el calentamiento del Pacífico ecuatorial continúa aumentando y que la respuesta de la atmósfera sobre Ecuador empieza a ser más activa.

"El evento El Niño está fortalecido en el océano y la respuesta atmosférica sobre Ecuador empieza a ser más activa; sus impactos dependerán de cómo evolucione esta interacción durante la próxima estación lluviosa", señala el informe de Erfen.

"Se estima una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026, principalmente en el Pacífico ecuatorial central", se menciona en el informe publicado por Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador.

Según los expertos, el fenómeno puede tener varios efectos al mismo tiempo: temperaturas más altas, cambios en las lluvias y alteraciones en los caudales de los ríos.