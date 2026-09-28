Esto se sabe de la fuga de dos presos de la cárcel de Turi tras romper barrotes de una ventana

Así lucen las instalaciones de la cárcel de Turi, en Cuenca

Dos privados de libertad fugaron, durante la madrugada de este 28 de septiembre de 2026, de la cárcel de Turi, en Cuenca. Así lo confirmó el comandante de la Policía de la Subzona Azuay, Julio Camacho, durante una entrevista radial.

El oficial explicó que los dos presos lograron escapar de su celda después de forzar y destruir los barrotes de una ventana.

Según las primeras investiagciones, los presos utilizaron las sábanas de dormir para elaborar una especie de cuerda. Con ella descendieron desde la ventana de la celda hasta los patios del centro penitenciario.

Posteriormente, los dos hombres escalaron un muro ubicado a la altura de la garita 3 y lograron abandonar las instalaciones penitenciarias.

¿Por qué delitos estaban presos?

El comandante Camacho señaló que los dos fugados cumplían sentencias por robo y narcotráfico en la cárcel de Turi.

En la celda también se encontraba un tercer privado de libertad, quien decidió no escapar. Según la versión policial, los dos reclusos lo maniataron antes de salir, con el objetivo de impedir que alertara a los funcionarios sobre la fuga.

Las autoridades realizan las acciones para localizar y recapturar a los dos privados de libertad que escaparon del centro penitenciario.