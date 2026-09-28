Hombre muere tras recibir varios disparos en Conocoto

Un hombre fue encontrado sin vida en la calle Pachacútec, sector Bosque El Chamisal, en Conocoto, con varios impactos de arma de fuego.

Un hombre, cuya identidad no ha sido determinada, murió la tarde del 27 de septiembre de 2026 tras recibir varios impactos de arma de fuego en el sector de Conocoto, en Quito.

Según la parte del Distrito de Policía Los Chillos, la alerta se registró alrededor de las 17:48 en la calle Pachacútec, a la altura del Bosque El Chamisal. Una unidad policial llegó al sitio cerca de las 18:30.

Fue encontrado tendido en la vía

Un agente de tránsito informó que recibió la alerta de un motociclista sobre una persona que se encontraba tendida en la calzada. Al verificar el sitio, observó al hombre y notificó a la Policía.

Los uniformados encontraron a la víctima en medio de la vía con varios impactos aparentemente de arma de fuego en la cabeza y en la parte superior del tronco, principalmente en la espalda.

En el lugar también fueron localizados varios indicios balísticos, por lo que se coordinó la presencia de unidades especializadas.

La víctima no portaba documentos

La Policía señaló que el fallecido no tenía de identificación, por lo que fue registrado inicialmente como NN.

En el procedimiento participaron agentes de Dinased, Policía Judicial, Medicina Legal, personal de tránsito y unidades del Distrito Los Chillos.

El sitio fue protegido para permitir el levantamiento de indicios y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a la víctima.