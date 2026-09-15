Cinco incendios forestales siguen activos en Ecuador este 15 de septiembre
Cinco incendios forestales permanecen activos en distintas provincias de Ecuador, mientras otros tres fueron controlados.
Cinco incendios forestales siguen activos en Ecuador: Conozca las provincias afectadas
Bomberos Carchi
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Actualizada:
15 sep 2026 - 15:04
El reporte nacional con corte del mediodía de este martes 15 de septiembre de 2026 contabiliza cinco incendios forestales activos en Ecuador.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo de los incendios forestales registrados en el país.
Con corte a las 12:00 de este martes 15 de septiembre de 2026, cinco incendios permanecen activos en diferentes sectores.
- En Imbabura, el incendio activo se registra en Vacas Galindo, en el cantón Cotacachi.
- En Tungurahua, las llamas se mantienen en Pasa, Ambato.
- En Cotopaxi, el reporte ubica un incendio en Chugchilán, cantón Sigchos.
- En Guanazán, en Zaruma, provincia de El Oro
- En Goaltal, en el cantón Espejo, provincia de Carchi.
Estos cinco puntos continúan bajo seguimiento de las autoridades.
El monitoreo nacional permite actualizar el estado de cada emergencia y determinar las acciones necesarias en las zonas afectadas.
La situación puede cambiar conforme avanzan las labores de control y las condiciones en cada sector.
Tres incendios fueron controlados
El reporte también registra tres incendios forestales controlados. Uno de ellos está en Comité del Pueblo, en Quito, provincia de Pichincha.
Los otros dos corresponden a Las Naves, en el cantón Nabón, provincia de Azuay, y Santa Rosa de Cusubamba, en Cayambe, provincia de Pichincha. Al estar clasificados como controlados, estos eventos permanecen bajo seguimiento para evitar una eventual reactivación.
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