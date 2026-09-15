Cinco incendios forestales siguen activos en Ecuador este 15 de septiembre

El reporte nacional con corte del mediodía de este martes 15 de septiembre de 2026 contabiliza cinco incendios forestales activos en Ecuador.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo de los incendios forestales registrados en el país.

Con corte a las 12:00 de este martes 15 de septiembre de 2026, cinco incendios permanecen activos en diferentes sectores.

En Imbabura , el incendio activo se registra en Vacas Galindo, en el cantón Cotacachi .

, el incendio activo se registra en . En Tungurahua , las llamas se mantienen en Pasa, Ambato .

, las llamas se mantienen en . En Cotopaxi , el reporte ubica un incendio en Chugchilán, cantón Sigchos .

, el reporte ubica un incendio en . En Guanazán, en Zaruma, provincia de El Oro

En Goaltal, en el cantón Espejo, provincia de Carchi.

Estos cinco puntos continúan bajo seguimiento de las autoridades.

El monitoreo nacional permite actualizar el estado de cada emergencia y determinar las acciones necesarias en las zonas afectadas.

La situación puede cambiar conforme avanzan las labores de control y las condiciones en cada sector.

Tres incendios fueron controlados

El reporte también registra tres incendios forestales controlados. Uno de ellos está en Comité del Pueblo, en Quito, provincia de Pichincha.

Los otros dos corresponden a Las Naves, en el cantón Nabón, provincia de Azuay, y Santa Rosa de Cusubamba, en Cayambe, provincia de Pichincha. Al estar clasificados como controlados, estos eventos permanecen bajo seguimiento para evitar una eventual reactivación.