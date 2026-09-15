Profesor ecuatoriano murió en playas de Cartagena; viajó a Colombia para ver a Gilberto Santa Rosa

Un profesor ecuatoriano perdió la vida en playas de Cartagena, Colombia, el sábado de 12 de septiembre de 2026.

Diego Ramón Luna Álvarez, de 58 años, falleció tras ingresar al mar en el sector de La Boquilla. Las autoridades colombianas investigan las causas del deceso.

El docente y académico ecuatoriano, Diego Ramón Luna Álvarez, de 58 años, falleció en las playas de La Boquilla, en Cartagena, Colombia, según informó el diario colombiano El Tiempo.

El profesional viajó al país vecino junto a su esposa para disfrutar de unos días de descanso y asistir al concierto del salsero Gilberto Santa Rosa, uno de sus artistas favoritos.

De acuerdo con información de la Policía Nacional de Colombia citada por el medio cafetero, el hecho ocurrió el sábado 12 de septiembre de 2026 cuando la pareja salió a nadar en la mañana.

La información preliminar de las autoridades colombianas, el profesor ecuatoriano habría perdido la vida por ahogamiento accidental. Redes Sociales

Durante la actividad en el mar se registró una emergencia por inmersión. Es decir, insuficiencia respiratoria causada por agua salada que impide el paso de oxígeno a los pulmones.

Pese al auxiliar de la comunidad y el posterior traslado a un centro médico, los paramédicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades forenses de Cartagena recopilan evidencias y testimonios para determinar si se trató de un ahogamiento accidental.

También se investiga si el docente sufrió alguna complicación de salud previa que desencadenara el hecho.

Luna Álvarez contaba con una destacada trayectoria en la educación superior y ejerció como exrector universitario.

Varios centros académicos de Ecuador expresaron sus condolencias por su partida.

Sus familiares realizan los trámites legales y consulares correspondientes para la repatriación del cuerpo hacia Ecuador.