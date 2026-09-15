Deyverson busca arruinar al Palmeiras en Libertadores: de amado a... ¿odiado?

Deyverson festeja su tanto en la Copa Ecuador ante Leones en el stadio Rodrigo Paz Delgado

Aunque dejó sus filas en 2022, Deyverson sigue siendo querido en el Palmeiras. Vestido con los colores de Liga de Quito, podría convertirse en su verdugo este miércoles en el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El veterano delantero brasileño, de 35 años, fue anunciado en enero como el principal refuerzo del Rey de Copas ecuatoriano, que cayó 1-0 en su visita al Verdão la semana pasada en Sao Paulo.

Palmeiras desembarcó en los 2 850 metros sobre el nivel del mar de Quito con la ventaja de la apretada victoria y con la preocupación por la posible presencia del artillero, al que tuvo en sus filas, con ires y venires, entre 2017 y 2022.

Tan carismático, Deyverson es recordado con afecto por la torcida palmeirense debido a su entrada triunfal en la final de la Libertadores 2021.

En el juego por el título, disputado en Montevideo, el ariete ingresó para la prórroga cuando el juego iba empatado 1-1. Cinco minutos (95') después de su entrada, anotó el tanto que dio el título al Palmeiras.

Mucho ha cambiado desde entonces: tras llegar como fichaje estrella, Deyverson es suplente del ecuatoriano Michael Estrada y el Palmeiras, gran favorito al cetro, es el subcampeón defensor.

"Nadie"discute sus 'cualidades'

La titularidad de Deyverson no parece clara para el juego en Quito (22H00 GMT).

Llegó a Ecuador por pedido expreso del DT brasileño Tiago Nunes, pero tras la marcha de este perdió espacio con el arribo del argentino Gustavo Álvarez.

El atacante, con pasado recordado en el Levante y el Alavés de España, ingresó en el minuto 84 en la derrota de Liga en la ida de los cuartos de final, en la que fue aplaudido por la afición paulista. Sin embargo, titular o no, prende alarmas en su rival.

"Nadie discute las cualidades que él tiene", agregó. "Es un atacante con el que tenemos que tener mucho cuidado".

El vencedor de la serie enfrentará en semifinales a Fluminense o Platense. El Flu y el Calamar disputan la revancha este martes en Argentina, con ventaja 2-0 para los brasileños.

Sin depender de la altura

Palmeiras, con tres coronas de la Libertadores, pretende acercarse a una nueva final copera y no quedarse atrás en la carrera por los títulos de Sudamérica que disputa con Flamengo.

El 'Verdão' protagoniza un duelo mano a mano por la liga brasileña con el Fla, que el año pasado lo venció en la final de la Libertadores en Lima y también se quedó con el trofeo del Brasileirão.

Los cariocas lideran el campeonato local por un punto de ventaja sobre los paulistas, a falta de once jornadas para el final de la temporada.

En la capital ecuatoriana el Palmeiras afrontará uno de los grandes temores de los equipos brasileños, la altura. Sin embargo, el técnico de Liga consideró que la altitud es un tema secundario.

"No podemos depender de que la altura nos ayude", manifestó Álvarez. "Tenemos 100 minutos por delante en Quito, donde nos tenemos que imponer nosotros y no la altura".

Descolgados de la punta de la liga local, los Albos pujan por disputar su segunda final de la Libertadores, tras conquistar la corona en 2008.