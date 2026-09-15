En Tumbaco, La Delicia y Los Chillos se concentran la mayoría de incendios forestales en Quito

Cientos de hectáreas de bosque y vegetación se han destruido con los incendios forestales registrados en 2026, en Quito.

Los incendios forestales han aumentado en Quito durante 2026. Según datos del ECU 911, entre el 1 de enero y el 14 de septiembre se reportaron 57 emergencias de ese tipo en el Distrito Metropolitano.

La mayoría de incendios forestales se registraron en tres zonas de la capital: Tumbaco, La Delicia y Los Chillos.

Tumbaco registra el mayor número de casos, con 10 incendios forestales. Le siguen La Delicia, con 9, y Los Chillos, también con 9 emergencias.

Otros sectores que registran incendios son Quitumbe, con 6 casos; Manuela Sáenz, con 5; Eugenio Espejo y Calderón, con 3 cada uno. También se reportaron emergencias en Cayambe y Rumiñahui-Mejía.

Bomberos luchan por contener las llamas cuando se registra un incendio forestal ECU 911 El número de emergencias por incendios forestales en Quito aumentó en 2026 ECU 911 Los incendios forestales han provocado grandes columnas de humo ECU 911 El número de emergencias por incendios forestales en Quito aumentó en 2026 ECU 911 El número de emergencias por incendios forestales en Quito aumentó en 2026 ECU 911 El número de emergencias por incendios forestales en Quito aumentó en 2026 ECU 911

Los incendios aumentaron un 46%

El número de emergencias por incendios forestales en Quito aumentó en 2026 en comparación con el mismo período de 2025.

El año pasado, el ECU 911 coordinó la atención de 39 emergencias por incendios forestales. En 2026 ya son 57, es decir, 18 casos más. Esto equivale a un aumento del 46% en las emergencias reportadas.

Por ejemplo, el 8 de septiembre hubo un incendio forestal en el sector de Mastodontes y el 13 de septiembre hubo gran cantidad de humo y fuego en el sector Itchimbía, en las inmediaciones de la av. Velasco Ibarra.

Estos incendios han provocado la destrucción de hábitats y también han afectado a las personas, pues el aire se ha contaminado por el humo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, ante la presencia de humo o indicios de fuego, reporte inmediatamente la emergencia a la línea 911.