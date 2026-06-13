Funcionarios de la Empresa de Agua de Quito son separados por 'libar' en camioneta institucional

La Empresa de Agua de Quito determinó que los trabajadores incurrieron en una infracción.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) desvinculó a los trabajadores que aparecieron en un video viral "consumiendo bebidas alcohólicas" junto a un vehículo institucional.

De acuerdo con la entidad, se aplicó el Reglamento Interno de Trabajo tras verificar la autenticidad de la denuncia ciudadana difundida en redes sociales.

Las imágenes del video mostraron a dos ciudadanos en presunto estado de ebriedad cerca de una camioneta doble cabina con el logotipo oficial de "Agua de Quito".

Video generó indignación en redes sociales

También se observa que un tercer ocupante se encontraba dentro del automotor aparentemente vomitando debido al avanzado estado etílico.

La Epmaps emitió un comunicado ratificando su postura de cero tolerancia ante este tipo de faltas disciplinarias.

"Honramos cada recurso que proviene de los quiteños y garantizamos el respeto irrestricto a las normas de la empresa".

Debido a esto, todo el personal asignado a ese turno específico fue separado de forma definitiva de sus cargos.