CNE alerta sobre estafas dirigidas a miembros de mesas electorales

El CNE alertó sobre mensajes falsos dirigidos a miembros de las juntas receptoras del voto.

Más de 288 000 ciudadanos fueron seleccionados para integrar las juntas receptoras del voto. La capacitación es presencial, obligatoria y solo se realiza en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral.

El CNE alertó sobre mensajes falsos que estarían llegando a ciudadanos seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.

Según reportes conocidos por Primicias, algunas personas recibieron mensajes por WhatsApp y correo electrónico en los que, supuestamente a nombre del CNE, se les pedía acudir a determinados lugares para “firmar un acta de nombramiento” y poder integrar una mesa electoral.

CNE recuerda dónde se realizan las capacitaciones

El organismo electoral aclaró que cualquier convocatoria para acudir a lugares externos o ajenos a sus delegaciones provinciales es falsa.

La capacitación para los más de 288 000 miembros de juntas receptoras del voto es obligatoria. Los ciudadanos deben acudir únicamente a las direcciones provinciales establecidas por el CNE.

El presidente del organismo, José Cabrera, explicó que los miembros de mesa sí pueden recibir notificaciones por correo electrónico, pero estas no incluyen pedidos para firmar documentos en sitios externos al CNE.

Más de 13,8 millones están convocados a las urnas

Las elecciones seccionales están previstas para el 29 de noviembre de 2026. Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados para elegir a 23 prefectos, 222 alcaldes y a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El CNE recomienda verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales y consultar en su portal si una persona fue seleccionada como miembro de una junta receptora del voto.