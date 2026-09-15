368 recintos electorales podrían ser afectados por el fenómeno de El Niño 

Se instaló la Mesa de Seguridad Electoral para los comicios seccionales 2027.

Ante la llegada de el fenómeno de El Niño y las elecciones seccionales 2027 en Ecuador, las autoridades electorales y de seguridad se mantienen alerta para tomar acciones ante las afectaciones que se puedan generar en los recintos electorales.

Christian Díaz, director nacional de seguridad y manejo de riesgos del CNE, informó que de los 4.399 recintos electorales a nivel nacional, 257 podrían ser afectados por inundaciones en las provincias costeras.

Mientras que, en la región sierra, 111 tendrían el riego de sufrir talud o movimientos de tierra.

Para este proceso electoral, Fabricio Espín, coordiandor de procesos electorales, detalló que se encuentran registrados 13’827.643 electores, de ellos, 13’331.335 se encuentran en el país y 49.6308 en el exterior.

Estas acciones fueron informadas este martes 15 de septiembre de 2026, durante la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral, realizada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, en el ECU 911.

Además, Cabrera detalló que para estos comicios, el organismo electoral trabajará en seis ejes:

Seguridad y orden público

Gestión de riesgos y emergencias

Salud y rescate

Educación e infraestructura

Sectores estratégicos

Justicia y control

Cada uno de estos ejes se ejecutarán de acuerdo a las necesidades que se presenten durante el proceso electoral.

Para la seguridad tanto de ciudadanos como de candidatos, y el seguimiento del proceso electoral, el ECU 911 aseguró que pondrá a disposición del CNE todo sus sistema de videovigilancia en recintos electorales, delegaciones provinciales electorales y puntos de aglomeración.

Asimismo, desde las Fuerzas Armadas 34.768 efectivos brindarán apoyo en todo el territorio nacional antes, durantes y después de los comicios.

Finalmente, las autoridades precisaron que se mantiene la prohibición de tomar fotos a las pepeletas de votación. Se recomendó acudir a los recintos electorales sin carteras ni mochilas.

Las elecciones están previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.