Elecciones seccionales: estas son las fechas clave que restan en el calendario del CNE

Los ecuatorianos volverán a las urnas el 29 de noviembre para las elecciones seccionales.

Faltan 10 semanas para que los ecuatorianos regresen a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, concejales y a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Mientras avanza la organización de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con las diferentes etapas previstas en el calendario.

Una de ellas es el proceso de impugnación de candidaturas, que avanza en las Juntas Provinciales, el CNE y, de ser necesario, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En total, el organismo electoral recibió 101 impugnaciones a escala nacional. Y se han resuelto 93 hasta el jueves 17 de septiembre de 2026.

Además, hasta esa fecha, el número de candidatos en firme llegan a 26 404. De ellos, 831 son alcaldes y 101 prefectos y vicecprefectos.

Las próximas fechas del calendario electoral

El calendario electoral contempla varias actividades durante septiembre, octubre y noviembre. Estas son las principales:

Hasta el 25 de septiembre: último periodo para presentar solicitudes de acreditación como observador electoral .

último periodo para presentar solicitudes de . Hasta el 14 de noviembre: notificación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) . El proceso comenzó el 4 de septiembre.

notificación a los . El proceso comenzó el 4 de septiembre. Del 7 de septiembre al 29 de noviembre: capacitación de los miembros de mesa .

capacitación de los . 1 de noviembre: primer Simulacro Nacional .

primer . 9 de noviembre: publicación del listado oficial de candidaturas .

publicación del . Del 12 al 26 de noviembre: campaña electoral .

. Del 12 al 26 de noviembre: debates electorales .

. 15 de noviembre: segundo Simulacro Nacional .

segundo . 26 de noviembre: votación de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada .

votación de . 27 de noviembre: jornada de Voto en Casa .

jornada de . Del 27 al 29 de noviembre: silencio electoral .

. 29 de noviembre: sufragio general. El CNE mantiene esta fecha para las elecciones.¿Cuántos ecuatorianos están habilitados para votar?

¿Qué se elegirá?

Para estas elecciones están habilitados más de 13,8 millones de electores, quienes elegirán autoridades para los gobiernos locales y representantes del Cpccs.

En total se escogerán 70 prefectos y sus viceprefectos, 528 alcaldes, 1.490 concejales urbanos, 1 888 concejales rurales y 10 260 vocales de juntas parroquiales.

Además, los ciudadanos elegirán a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).