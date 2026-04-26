CNE ratifica la cancelación de Unidad Popular y Construye

El CNE aprobó el fondo de promoción electoral para las seccionales de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó este 26 de abril de 2026, la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye, del registro nacional de organizaciones políticas.

Esto, luego de varios intentos fallidos y a siete meses de los comiciones seccionales, de noviembre de 2026.

Eliminación de Unidad Popular

En el caso de Unidad Popular, el Pleno del organismo se pronunció con votos a favor de Diana Atamaint y José Merino; y la abstención de Luis Cabrera y Elena Nájera.

Al existir un empate en la votación, el voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, fue clave para la cancelación de Unidad Popular.

Con voto dirimente de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el pleno de este organismo ratifica la cancelación de Unidad Popular del registro de organizaciones políticas.



Fue una votación bastante peculiar. En una primera ronda votaron en contra del… pic.twitter.com/42HKHxEeKQ — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) April 26, 2026

Inmediatamente, Giovanny Atariahuana, Director Nacional del movimiento, rechazó lo resuelto por el CNE.

Según argumenta, la decisión se tomó "sin argumentos, fuera de tiempo y violando todos los procedimientos, la ley y la Constitución.

Además, anunció que acudirá a varias instancias para anular dicha resolución.

Eliminación de Construye

La cancelación de Construye ocurrió con tres votos a favor de Luis Cabrera, José Merino y Diana Atamaint, y la abstención de Elena Nájera.

Con tres votos a favor y una abstención, el Pleno del CNE ratifica la cancelación del Movimiento Construye. Tanto Unidad Popular como Construye pueden impugnar las resoluciones ante el TCE. https://t.co/GXwtSdBxrQ pic.twitter.com/opd4C8swBV — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) April 26, 2026

Durante los argumentos de su voto, Atamaint señaló que Construye incumplió con la obligación de tener un registro de sus adherentes permanentes.

Tras conocer la decisión del CNE, el movimiento reaccionó en sus redes sociales. Cuestionó que la resolución se adoptara a pocos meces de un proceso electoral, cuando la ley lo prohíbe.

A diferencia de Unidad Popular, no anunció acciones legales.