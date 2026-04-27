¿Qué autoridades ya no elegiría el Cpccs tras fallo de la Corte?

Un cambio de fondo en el sistema institucional del país avanza. La Corte Constitucional dio luz verde a la propuesta del presidente Daniel Noboa para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la facultad de designar autoridades.

La decisión se conoció tras un auto de verificación emitido el 16 de abril de 2026, en el que la Corte determinó que el Ejecutivo corrigió errores de forma y puede continuar con el proceso para convocar a un referéndum.

Qué cambia con la propuesta

La iniciativa plantea que sea la Asamblea Nacional la encargada de designar autoridades de control, en lugar del Cpccs.

Esto se haría a través de procesos públicos con participación ciudadana, meritocracia y transparencia.

La pregunta que se incluiría en el referéndum apunta directamente a este cambio estructural, que implicaría una enmienda a la Constitución.

La pregunta planteada por el Ejecutivo para el referendo es la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe, a través de estos procesos, a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?” Propuesta enviada por el Poder Ejecutivo

Las autoridades que hoy elige el Cpccs

Actualmente, el Cpccs tiene la facultad de seleccionar a varias autoridades clave del Estado, a través de distintos mecanismos:

A través de Comisiones Ciudadanas de Selección

Las Comisiones Ciudadanas de Selección están integradas por 10 miembros: cinco delegados por las Funciones del Estado y cinco representantes de las organizaciones sociales y de la ciudadanía escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos.

El Cpccs debe organizar las correspondientes comisiones ciudadanas seleccionadoras para escoger las siguientes autoridades:

Comisiones Ciudadanas Fiscal General del Estado

Consejo Nacional Electoral (CNE)

Contraloría General del Estado

Defensoría Pública

Defensoría del Pueblo

Tribunal Contencioso Electoral

A través de ternas presentadas por el Ejecutivo

El Cpccs designa a los siguientes autoridades de entre las ternas propuestas por el Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.

Ternas del Ejecutivo Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Superintendencia de Bancos

Superintendencia de Protección de Datos

Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo

Superintendencia de Competencia Económica

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

A través de ternas enviadas por Funciones e instituciones del Estado

Según la reforma aprobada en el referéndum y consulta popular de 7 de Mayo de 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de elección de: