COE Nacional de Ecuador se declara en sesión permanente por impacto de la época lluviosa

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se declaró en sesión permanente. La medida busca agilizar la coordinación entre instituciones para atender y frenar los daños que las inundaciones por las fuertes lluvias están provocando en varios puntos del país.

Las mesas técnicas y los grupos de trabajo deberán entregar reportes de avance cada semana a la Secretaría de Riesgos. El objetivo es evitar que la burocracia retrase la asistencia en las zonas donde el agua ya amenaza viviendas e infraestructura.

El comunicado del COE Nacional se difundió este viernes 20 de febrero del 2026 en las redes sociales de la organización. La resolución del Comité ordena la activación inmediata de los organismos de emergencia en cantones y provincias. Cada jurisdicción tiene la tarea de mantener operativos sus planes de contingencia para proteger tanto a las familias como sus bienes.

Un punto clave de esta declaratoria es el pedido directo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): priorizar el dragado de ríos y quebradas. Durante este mes de febrero, estas labores preventivas son vitales para reducir el riesgo de desbordamientos en zonas agrícolas y sectores urbanos vulnerables.