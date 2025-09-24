Conaie ratifica paro 'hasta las últimas consecuencias'; tercer día de bloqueos y movilizaciones

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, aseguró, este miércoles 24 de septiembre del 2025, que seguirán firmes en el paro nacional.

A través de un video, el dirigente indígena pidió sumarse a las movilizaciones para reclamar sus derechos. "Nos hemos levantado a reclamar nuestros derechos porque están siendo violentados por el Gobierno Nacional", señaló Vargas.

También aseguró que las comunidades empiezan a salir de sus territorios para reclamar sus derechos e informó que está recorriendo la Amazonía ecuatoriana para que "levanten su voz" en contra del Gobierno de Daniel Noboa.

Vargas también acusó al Gobierno de estar infringiendo los derechos colectivos y tratados internacionales. "Compañeros a mantenerse firme, la Conaie se mantiene firme, y así permaneceremos hasta las últimas consecuencias", advirtió el presidente de la Conaie.

Ecuador enfrenta su tercer día de paro nacional, liderado por la Conaie. El movimiento indígena exige a Noboa que derogue la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Las protestas se han intensificado en estos últimos días en Imbabura, donde se han reportado múltiples hechos violentos. El martes, 23 de septiembre, también las protestas se llevaron a cabo en Quito, las cuales terminaron con enfrentamientos.