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Seguridad

Deportan a extranjeros por presuntos vínculos con redes de préstamos ilegales en Ecuador

El Ministerio del Interior informó que los extranjeros fueron retenidos en Riobamba y expulsados del país por ser "un riesgo para la seguridad".

Extranjeros, detenidos en Riobamba, fueron expulsados de territorio ecuatoriano.

Tomado de Latinoamérica 21

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

10 jul 2026 - 22:59

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El Ministerio del Interior informó que varios extranjeros fueron deportados, este 10 de julio de 2026, tras un operativo ejecutado en Riobamba, al ser considerados un "riesgo para la seguridad y el orden público en Ecuador".

La intervención fue coordinada por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional

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Según las investigaciones preliminares, los deportados estarían presuntamente vinculados a redes de préstamos ilegales, que operaban en diferentes provincias del país.

Según el Ministerio del Interior, los sospechosos supuestamente otorgaban préstamos con intereses excesivos y recurrían a amenazas, intimidaciones y cobros violentos contra comerciantes y otras personas para exigir el pago de las deudas.

Las autoridades indicaron que, tras los procedimientos migratorios correspondientes, los extranjeros fueron expulsados del territorio ecuatoriano.

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