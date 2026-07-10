Deportan a extranjeros por presuntos vínculos con redes de préstamos ilegales en Ecuador
El Ministerio del Interior informó que los extranjeros fueron retenidos en Riobamba y expulsados del país por ser "un riesgo para la seguridad".
Extranjeros, detenidos en Riobamba, fueron expulsados de territorio ecuatoriano.
Tomado de Latinoamérica 21
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Actualizado:
10 jul 2026 - 22:59
El Ministerio del Interior informó que varios extranjeros fueron deportados, este 10 de julio de 2026, tras un operativo ejecutado en Riobamba, al ser considerados un "riesgo para la seguridad y el orden público en Ecuador".
La intervención fue coordinada por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional
Según las investigaciones preliminares, los deportados estarían presuntamente vinculados a redes de préstamos ilegales, que operaban en diferentes provincias del país.
Según el Ministerio del Interior, los sospechosos supuestamente otorgaban préstamos con intereses excesivos y recurrían a amenazas, intimidaciones y cobros violentos contra comerciantes y otras personas para exigir el pago de las deudas.
Las autoridades indicaron que, tras los procedimientos migratorios correspondientes, los extranjeros fueron expulsados del territorio ecuatoriano.
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