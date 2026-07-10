Deportan a extranjeros por presuntos vínculos con redes de préstamos ilegales en Ecuador

El Ministerio del Interior informó que varios extranjeros fueron deportados, este 10 de julio de 2026, tras un operativo ejecutado en Riobamba, al ser considerados un "riesgo para la seguridad y el orden público en Ecuador".

La intervención fue coordinada por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional

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Según las investigaciones preliminares, los deportados estarían presuntamente vinculados a redes de préstamos ilegales, que operaban en diferentes provincias del país.

Según el Ministerio del Interior, los sospechosos supuestamente otorgaban préstamos con intereses excesivos y recurrían a amenazas, intimidaciones y cobros violentos contra comerciantes y otras personas para exigir el pago de las deudas.

Las autoridades indicaron que, tras los procedimientos migratorios correspondientes, los extranjeros fueron expulsados del territorio ecuatoriano.