Nuestro Mundial al Día: España elimina a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales del Mundial

España celebra su clasificación a las semifinales tras vencer a Bélgica.

España clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica en un partido en el que dominó la posesión y generó las principales opciones de peligro.

Con este resultado, el equipo de Luis de la Fuente enfrentará a Francia por un lugar en la gran final.

El conjunto español abrió el marcador con Fabián Ruiz al minuto 30, luego de aprovechar un rebote del arquero Thibaut Courtois.

Bélgica encontró el empate pese a generar muy poco en ataque, pero España recuperó el control del encuentro durante el segundo tiempo.

El gol del triunfo llegó tras otro rebote del arquero belga, esta vez de Matz Sels, quien ingresó por Courtois debido a molestias físicas.

El error permitió a España sellar la clasificación en un compromiso en el que los belgas apostaron principalmente al contragolpe.

La ilusión noruega se toma las calles

Miles de aficionados de Noruega comenzaron a reunirse en Miami en las horas previas al duelo de cuartos de final ante Inglaterra.

Con banderas, camisetas y cánticos, los seguidores vikingos mantienen viva la esperanza de ver a su selección avanzar por primera vez a unas semifinales mundialistas.

Haaland y Kane, un duelo entre goleadores

El partido también enfrenta a dos de los delanteros más destacados del fútbol mundial.

Erling Haaland lidera el ataque de Noruega con su potencia y capacidad goleadora, mientras que Harry Kane vuelve a ser la principal referencia ofensiva de Inglaterra en un duelo que promete definirse por detalles.