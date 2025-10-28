Así puede aplicar a descuento del peaje en Autopista General Rumiñahui si vive cerca

La autopista General Rumiñahui tiene un sistema de cobro automatizado a través de TAG.

Los residentes de zonas aledañas al peaje de la Autopista General Rumiñahui pueden acceder a un descuento del 50% en el pago.

La Prefectura de Pichincha, responsable de esta vía, tiene disponible el trámite para residentes, personas de la tercera edad y con discapacidad.

Para acceder a este beneficio es necesario hacer el trámite respectivo en las oficinas del Peaje, en la misma autopista, o en el edificio de la Prefectura, sobre la calle Manuel Larrea y Antonio Ante.

En línea está disponible un formulario que debe descargarse y presentarse para recibir el descuento.

Además se deben adjuntar documentos como el pago del impuesto predial y la impresión del IRM. En el caso de arrendatarios, se debe incluir el contrato de arrendamiento y copia de la cédula del propietario del predio.

Álex Rivera, director de vialidad de la Prefectura de Pichincha, apuntó que la actualización de este registro debe hacerse los tres primeros meses de cada año. Si lo hace por primera vez, puede ser en cualquier momento del año.

Rivera apuntó que este plazo está establecido en la normativa interna de la Prefectura de Pichincha, además que responde a las recomendaciones de un examen especial de la Contraloría General del Estado.

En caso de no realizar la renovación de los datos para el descuento en los tres primeros meses del año, se realizará el cobro retroactivo de ese tiempo.

"El sistema le cobrará al usuario porque se entiende que por alguna razón ya no necesita esa excención". En adelante se cobrará el 100% del valor del peaje, añadió Rivera.

Sin embargo, el trámite puede hacerse en otro momento del año para beneficiarse de la excención de ahí en adelante.

El monto completo de los meses previos se cobrará al usuario, hasta que ingrese el trámite de renovación.