Ministerio ordena clases no presenciales en cuatro distritos educativos de Ecuador por paro

El Ministerio de Educación dispuso clases no presenciales en cuatro distritos.

El Ministerio de Educación dispuso clases no presenciales en cuatro de los 140 distritos educativos de Ecuador para este lunes 29 de septiembre de 2025.

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio al diésel cumple una semana.

La medida rige en estos distritos:

Otavalo (instituciones focalizadas)

(instituciones focalizadas) Cotacachi (instituciones focalizadas)

(instituciones focalizadas) Cayambe y Tabacundo (instituciones focalizadas)

y (instituciones focalizadas) Latacunga (casco urbano en instituciones focalizadas)

Según Educación, la medida es de carácter preventivo "para resguardar la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Los estudiantes de estos cuatro distritos tendrán clases en modalidad no presencial, como parte del Plan de Continuidad Educativa.

La Cartera de Estado continuará con el monitoreo y evaluación constante de la situación en cada zona e informará oportunamente sobre cualquier actualización o cambio de modalidad.