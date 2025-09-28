Capturan a dos sospechosos del asesinato del concejal de Durán Hugo Obando y un policía

Hugo Obando es el segundo funcionario de Durán asesinato en septiembre del 2025

Dos sospechosos del asesinato del concejal de Durán Hugo Obando y un policía fueron capturados. Así lo informó el Ministerio del Interior la mañana de este 28 de septiembre del 2025.

Según informó la Policía Nacional se realizaron allanamientos en Durán tras el hecho violento que acabó con la vida del funcionario y el uniformado y dejó otros dos servidores policiales heridos.

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta vinculada al crimen. Los dos hombres serán procesados por el delito de asesinato.

También la Fiscalía General del Estado abrió de oficio la investigación del atentado, ocurrido en el sector del Polideportivo La Ferroviaria, y dispuso las primeras diligencias, como el levantamiento del cadáver y de indicios balísticos, así como la toma de versiones preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia del sector.

Obando fue atacado por armados en el sector del Polideportivo La Ferroviaria el sábado 27 de septiembre. El concejal de Durán resultó herido, mientras que el policía, quien custodiaba al funcionario, murió en el lugar.

La muerte del edil se confirmó en el hospital, donde fue trasladado por las graves heridas. Mientras que otros dos uniformados están estableces en una casa de salud del cantón.