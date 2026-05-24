Noboa promete mantener la lucha contra las mafias y destaca reducción de pobreza en informe a la Nación 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ingresa a la Asamblea Nacional para la ceremonia de Informe a la Nación 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este domingo 24 de Mayo de 2026 su Informe a la Nación, en el pleno de la Asamblea Nacional. En su discurso el mandatario defendió la gestión de su Gobierno y aseguró que mantendrá la lucha contra las mafias, el crimen organizado y la corrupción.

“Yo no pacto, no me rindo y no retrocedo”, afirmó el mandatario durante su discurso en el Pleno de la Asamblea.

Noboa sostuvo que asumió el Gobierno en un momento marcado por “abandono, violencia y desconfianza” y aseguró que su administración tomó decisiones “difíciles e incómodas” que otros evitaron por cálculos políticos. “Primero se van a cansar ustedes antes que yo”

En uno de los momentos más fuertes de su intervención, el Presidente envió un mensaje a grupos criminales y sectores que, según dijo, buscan frenar las acciones del Gobierno.

“A todas las mafias que esperaron ver aquí un presidente cansado les digo: primero se van a cansar ustedes antes que me canse yo”, expresó.

Noboa afirmó que en 2025 y 2026 el Gobierno buscó y enfrentó a estructuras criminales y sostuvo que el país “ya decidió recuperar el orden”.

También señaló que su administración eliminó subsidios que, según dijo, beneficiaban al contrabando y a la minería ilegal.

Noboa destaca reducción de homicidios y operativos

Durante el informe, el mandatario presentó cifras relacionadas con seguridad y aseguró que la tasa de homicidios intencionales se redujo.

Además, mencionó operativos, incautaciones de droga, decomisos de armas y la puesta en funcionamiento del nuevo centro de máxima seguridad con capacidad para 800 personas privadas de libertad.

Noboa afirmó que la recuperación de la seguridad requiere “una lucha firme y sostenida” y no soluciones “conformes”.

Presidente habla de inversión, empleo y pobreza

En materia económica, el mandatario aseguró que Ecuador logró recuperar la confianza internacional y destacó una reducción del riesgo país a 430 puntos, la cifra ás baja de los últimos años.

También afirmó que en 2025 Ecuador alcanzó un incremento del 191% en inversión extranjera, al que calificó como el nivel más alto en una década.

Entre las cifras mencionadas, Noboa aseguró que la pobreza pasó de 26% a 21,4% en diciembre de 2025 y que la pobreza extrema se redujo de 10% a 8,4%.

“El verdadero crecimiento ocurre cuando el progreso deja de ser discurso y se convierte en una realidad que las personas viven todos los días”, sostuvo.

Obras públicas, vivienda y energía entre los ejes del discurso

El Presidente también repasó proyectos de infraestructura vial, vivienda y generación eléctrica impulsados durante su administración.

Mencionó adjudicaciones de carreteras, rehabilitación de puentes, sistemas de agua potable y programas de vivienda con tasas subsidiadas.

Además, defendió las inversiones realizadas en generación eléctrica en medio de la crisis energética enfrentada por Ecuador en meses anteriores. Noboa pide unidad para enfrentar al crimen

En la parte final de su intervención, el mandatario hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que la lucha contra el crimen organizado requiere coordinación entre instituciones y territorios.

“La guerra contra el crimen es nacional, pero su victoria es profundamente local”, señaló.

Niels Olsen defiende la gestión de Noboa

El presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Niels Olsen, llamó a mantener una relación “responsable” entre las funciones del Estado durante su intervención en el informe a la Nación 2026 del presidente Daniel Noboa.

El titular del Legislativo calificó el acto como un “momento institucional profundo” y aseguró que rendir cuentas implica “reconocer avances, explicar decisiones, asumir responsabilidades y decir con claridad hacia dónde vamos”.

La relación entre funciones no debe medirse por obediencia

Durante su discurso, Olsen se refirió a los cuestionamientos sobre la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

“La relación entre funciones del Estado no debe medirse por distancia ni tampoco por obediencia. Debe medirse por responsabilidad con el país”, afirmó.

El legislador defendió el rol del Parlamento y señaló que la Asamblea debe fiscalizar y representar, mientras el Ejecutivo gobierna, aunque ambas funciones comparten un mismo objetivo: “servir al Ecuador”.

Olsen habla de gobernabilidad y liderazgo

El Presidente de la Asamblea también abordó el concepto de gobernabilidad y aseguró que esta implica “entender los problemas del país” y empujar decisiones “con sentido de Estado”.

Además, sostuvo que una “Asamblea útil” no es aquella que marca distancia política, sino la que actúa “a la altura del momento que vive el país”.

En otro momento de su intervención, Olsen destacó el liderazgo de Noboa y afirmó que gobernar Ecuador actualmente implica asumir costos y tomar decisiones complejas.

“Liderar es tener decisiones, asumir costos y hacerse cargo cuando el país más lo necesita”, señaló.

Ingreso de autoridades a la ceremonia

Las autoridades llegaron a la Asamblea Nacional desde antes de las 09:00 para ingresar al salón Plenario y ser parte del evento. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, fue de las primeras en llegar.

A la ceremonia también asisten los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Además, otras autoridades como el Fiscal General del Estado, Leonardo Alarcón.

Entre los primeros en llegar estuvo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral(CNE), Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, así como la canciller Gabriela Sommerfeld, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, entre otros.

Entre los últimos en ingresar estuvo la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, que llegó acompañada por su esposo y fue recibida por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno.

El presidente Noboa llegó al Legislativo a las 10:15 acompañado de su esposa, Lavinia Valbonesi, y sus dos hijos, Alvaro y Fuiro Noboa Valbonesi.

Noboa fue recibido con honores por la escolta legislativa e ingresó al Pleno acompañado del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.