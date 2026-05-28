Este es el cronograma de cortes de luz en Quito por dos fines de semana de mayo y junio de 2026
El Gobierno anunció cortes de luz en Quito por un fin de semana en mayo y otro en junio. La duración es de 4 horas.
Cortes de luz en Quito por mantenimientos programados se aplicarán en Quito por dos fines de semana
EEQ
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Actualizado:
28 may 2026 - 14:24
El Ministerio de Ambiente y Energía anunció suspensión del servicio eléctrico en varios sectores de Quito, por mantenimientos programados para fortalecer el servicio eléctrico ante el fenómeno de El Niño.
Los trabajos se realizarán durante dos fines de semana: el 30 y 31 de mayo; y el 6 y 7 de junio y tienen una duración de 4 horas.
Estos son los horarios de trabajos, que provocarán interrupción del servicio eléctrico, por parte de la Empresa Elécrtica Quito:
Sábado 30 de mayo
- Zona de cortes: Alangasí
- Sector: Las Retamas
- Horario: 09:00 a 13:00
Domingo 31 de mayo
- Zona de cortes: Barrio Nuevo
- Sector: La Villaflora
- Horario: 09:00 a 13:00
Sábado 6 de junio
- Zona de cortes: Cristianía
- Sector: Comité del Pueblo, La Bota, Barrio Los Bomberos
- Horario: 09:00 a 13:00
Domingo 7 de junio
- Zona de cortes: Epiclachima
- Sector: Argelia, Hierba Buena, San Carlos del Sur
- Horario: 08:30 a 12:30
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