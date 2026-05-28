Este es el cronograma de cortes de luz en Quito por dos fines de semana de mayo y junio de 2026

Cortes de luz en Quito por mantenimientos programados se aplicarán en Quito por dos fines de semana

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció suspensión del servicio eléctrico en varios sectores de Quito, por mantenimientos programados para fortalecer el servicio eléctrico ante el fenómeno de El Niño.

Los trabajos se realizarán durante dos fines de semana: el 30 y 31 de mayo; y el 6 y 7 de junio y tienen una duración de 4 horas.

Estos son los horarios de trabajos, que provocarán interrupción del servicio eléctrico, por parte de la Empresa Elécrtica Quito:

Sábado 30 de mayo

Zona de cortes: Alangasí

Sector: Las Retamas

Horario: 09:00 a 13:00

Domingo 31 de mayo

Zona de cortes: Barrio Nuevo

Sector: La Villaflora

Horario: 09:00 a 13:00

Sábado 6 de junio

Zona de cortes: Cristianía

Sector: Comité del Pueblo, La Bota, Barrio Los Bomberos

Horario: 09:00 a 13:00

Domingo 7 de junio