Este es el cronograma de cortes de luz en Guayaquil el 30 y 31 de mayor
En Guayaquil se aplicarán cortes de luz por mantenimientos, sábado 30 y domingo 31 de mayo, en diferentes sectores de la ciudad.
cortes de luz en Guayaquil pro mantenimientos
CNEL
Actualizado:
28 may 2026 - 15:12
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció el cronomgrama de cortes de luz que se aplicará en Guayaquil por trabajos de mantenimiento de la red eléctrica anunciada por el Gobierno Nacional este jueves 28 de mayo del 2026.
En Guayaquil los cortes se aplicarán en los siguientes días y sectores:
Sábado, 30 de mayo del 2026
- Zona de cortes: Norte de Guayaquil
- Sectores: Cooperativa Urbanor
- Horario: 01:30 a 04:30
Domingo, 31 de mayo del 2026
Centro de Guayaquil
- Sectores: Calle Rocafuerte entre Loja y Julián Coronel
- Horario: 00:30 a 03:30
Centro de Guayaquil
- Sectores: Calle Rocafuerte entre Tomás Martínez y Mendiburo
- Horario: 05:30 a 07:30
S/E Mi Lote - Mi Lote 1
- Sectores: Bonavile 2, 3B, 4, 5. Mi Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avenida Rosavín.
- Horario: 00:00 a 03:00
Flor de Bastión
- Sectores: Flor de Bastión Bloques 10, 20 y 21; Bloque 1A; Bloque 5 Etapa 3; Bloque 6 Etapas 1, 3, 4, 5 y 6; Bloque 22 Láminas 1, 2 y 4; Bloque 23 Lámina 3. María Auxiliadora, Ecojardín, Ecocity, Ecobosque, Paraíso de la Flor, La Carolina, Santa Mariana, Ciudad Victoria, Divino Niño, Violeta Luna Carrera, Tierra Nueva, Monte Sinaí 1, El Ensueño, Cañaveral y Renacer de Dios.
- Horario: 00:00 a 03:00
Perimetral
- Sectores: Lotización Los Ranchos, Cooperativa 13 de Septiembre Bloque 6A, Los Jasmines, 15 de Septiembre, Cooperativa 22 de Septiembre Bloque 6A, Urbanización Colinas del Sol, Ecuasal, Templo Mormón, Perimetral desde Km 12 a Km 12.5, El Bosque, San Vicente, Bellavista, Manguito, Las Palmas, Sergio Toral 3 junto a El Cordón.
- Horario: 00:00 a 03:00
Vergeles - Bastión
- Sectores: Desde la Calle 23 A N-O hasta la Calle S/N, Cooperativa Bastión Popular Bloques I, III, IV y V. Nueva Esperanza, 8 de Mayo, Emérita Valencia, Barrio Los Vergeles.
- Horario: 00:00 a 03:00
Orquídeas
- Sectores: Avenida Francisco de Orellana, Vergeles, Ciudadelas Orquídeas 1 y 3, Geranios 1 y 2, Mall del Norte.
- Horario: 03:00 a 06:00
Pascuales
- Sectores: Terrenova 4 y 9, Bonavila 1, 2, 3A y 3B, Pascuales Calle Río Daule, Avenida Gustavo Noboa Bejarano desde Vía a Daule a Subestación Mi Lote, Calle 19, Sector Cervecería Nacional.
- Horario: 03:00 a 06:00
Sergio Toral
- Sectores: Productos Químicos, Graiman, Pilco S.A., Eecol Electric Ecuador, Calle Beta desde la Calle Gamma hasta la Calle 23B NO, Graiman, Electrocable, Papelesa, Alessa, Cooperativas Hogar de Cristo, Padre Alberto Hurtado, Sector Este, y Cooperativa Sergio Toral Bloques 1, 2, 3, 4 y 5.
- Horario: 03:00 a 06:00
El Fortín
- Sectores: De la parte Cooperativa Mayaycu, Cooperativas Multipropósito El Fortín, Cordillera del Cóndor 2, Fortín de la Flor Bloques 1 al 12. Balerio Estacio Etapas 7, 7B y 8, Nueva Prosperina, Horizontes del Fortín, Guerreros del Fortín y Nueva Prosperina Bloque 9.
- Horario: 08:00 a 11:00
Vía a Daule
- Sectores: Km 12.5 a Km 14.5 Vía Daule, Acera Oeste, Ciudadela Loma Vista, Montebello, Ciudadela El Caracol, Vía Perimetral, Siemens, Osram, Galavsa, La Rotaria, Mercado de Transferencia, Totori, Las Palmas y Colinas de Montebello.
- Horario: 08:00 a 11:00
Vía a Daule
- Sectores: Lotización Inmaconsa 2, Calle Mangos, Calle Tecas, Calle Gamma, Calle Eucalipto, Quimasa Guayaquil, Iglesia de Jesucristo, Plastimet S.A., Dinatex, Tiosa S.A., Supan Bimbo, Alpatrans, Distrisel, Provequm Guayaquil, Distrina S.A., Intercean Line, Empacrusa, Incable y Grúas Villalva.
- Horario: 08:00 a 11:00
Monte Sinaí
- Sectores: Cooperativa Los Peñuelos, San Ignacio Loyola, Nueva Prosperina Lámina 5, Reynaldo Quiñónez, Monte Sinaí 4, Janeth Toral 1, 2 y 3, Estrella de Octubre, Alborruta y Estrella de Octubre-Alborruta.
- Horario: 11:00 a 12:00
Parque Industrial
- Sectores: Lotización Inmaconsa, Calle Beta, Los Cedros, Registro Civil, Agencia de Peca, Quimicamp, Canchón de la C.T.G., Sumesa, Maquinaria Industrial Guayas, Grupasa, Indurama, Cooperativa Asociación Simón Bolívar, Colegio Leonidas García, Pinturas S.A., Laboratorio Galo Franco, Magreb S.A., Ecuaquímica, Comisión de Tránsito y Sumesa S.A, Beata Mercedes Molina, Beata Mercedes Molina 9-10, Portón de la Beata, Vía a Daule Km 16.5 hasta Sector Cervecería, Calle Pascuales, Intaco, Calle 10 y Calle Acero.
- Horario: 11:00 a 12:00
Vía a Daule
- Sectores: Cooperativa Hogar Nazareth, Fortaleza 2, Fortaleza, Nuevo Conquistador, Paraíso del Pueblo, Las Palmeras 1, Nueva Generación, Frigolandia S.A., Megafruit S.A., Nueva Jerusalén 1-2 Sector Norte, Simón Bolívar, Lotización Inmaconsa, Calle Las Tablas, Vachagnon, La Casuarina, Avenida Los Mangos y Calle A desde la Av. 44 NO Vía Perimetral hasta Los Cedros.
- Horario: 11:00 a 12:00
Ciudad Colón
- Sectores: Calles José Castillo y Adelaida Velasco, desde Calle Víctor H. Sicouret hasta María Piedad Castillo de Levi.
- Horario: 01:30 a 04:30
