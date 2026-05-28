Días con cortes de luz no se cobrarán en la planilla en Ecuador

Los usuarios verán una reducción en las planillas de luz eléctrica de mayo

Los días en los que habrá cortes de energía no se cobrarán en la planilla de consumo de luz. El Ministerio de Ambiente y Energía lo dio a conocer este jueves 28 de mayo de 2026.

Según el comunicado de la cartera de Estado, el presidente Daniel Noboa dispuso que no se cobre la tarifa eléctrica durante los días de interrupción del servicio eléctrico.

El Ministerio apuntó que las desconexiones serán por trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de prevenir afectaciones durante el fenómeno de El Niño.

Los trabajos se realizarán durante dos fines de semana: el 30 y 31 de mayo de 2026 y el 6 y 7 de junio de 2026 y tendrán una duración de 4 horas.

¿Qué trabajos se realizarán los fines de semana?

Las acciones incluyen la repotenciación de redes existentes y la incorporación de nuevas líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios.

Según la entidad, las labores se realizan con el fin de mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro de energía para la ciudadanía.