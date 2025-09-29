Cotopaxi: Policía anuncia que la vía Latacunga - La Maná está abierta al tránsito vehicular

El paso vehicular por la vía Latacunga - La Maná estuvo abierto este lunes 29 de septiembre del 2025.

La vía Latacunga - La Maná está habilitada al paso vehicular la tarde de este lunes 29 de septiembre del 2025. Así lo informó la Policía Nacional a través de sus redes sociales. Los uniformados realizaron tareas de limpieza del material que fue colocado por los protestantes del Movimiento Indígena de Cotopaxi.

Desde la tarde del domingo 29 de septiembre del 2025 se registró el cierre de la vía. Un grupo de protestantes se apostaron en la vía y se colocaron piedras y árboles en algunos tramos de la vía. La Policía se movilizó hasta los puntos de cierre y logró limpiar la carretera.

En varios sitios donde se registraron los cierres ya no se presentaron los manifestantes. La Policía hizo un recorrido y comenzó a organizar un monitoreo permanente para garantizar la circulación vehicular por la vía.

También los usuarios de esta vía podrán enviar alertas de posibles cierres por las protestas de los sectores indígenas. Fue el único cierre vial registrado en Cotopaxi este lunes 29 de septiembre del 2025.