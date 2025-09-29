'Presidente, si se hace caos en el Ecuador el único responsable será usted', dice la Conaie

El paro nacional convocado por la Conaie cumple una semana con manifestaciones en diferentes puntos del país.

"Señor Presidente, si se hace caos en el Ecuador el único responsable será usted", dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Vargas.

El movimiento indígena rechazó la represión a los manifestantes durante las protestas en diferentes puntos del país.

"El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno", añadió Vargas y lo responsabilizó directamente de la muerte de Efraín Fuerez.

Vargas exigió el cese inmediato al fuego, no más presecución y no más represión durante el paro nacional.

Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, rechazó las acusaciones del Gobierno de que las protestas están impulsadas por terroristas.

"No somos delincuentes ni narcotrafiantes. Nos siguen a todos lados, mientras la inseguridad crece en todo el país", añadió el líder indígena.

Ainaguano dijo que "quieren dañar la imagen del movimiento indígena", señalándolos de vándalos o delincuentes, como ha dicho el Gobierno.

Según Ainaguano, el traslado de la sede del Ejecutivo fue una confrontación del Gobierno al movimiento indígena.

"Cuando la Conaie no se levanta nos dicen que somos vendidos a la derecha. Cuando nos levantamos somos terroristas, somos delincuentes, somos vagos". Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari

La vicepresidenta Ercilia Castañeda, insistió en que el Ecuador vive una dictadura y exigió la liberación de las 12 personas detenidas y acusadas por terrorismo.

Según Castañeda, "no existe tal subsidio" al diésel, por lo que el aumento del precio por galón está "alimentando el negocio jugoso de grupos económicos cercanos al Ejecutivo".

Minutos antes la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, insistió en que el Gobierno no va a negociar ni dar marcha atrás en la medida.

También añadió que los actos de violencia "que provienen del dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, quien llamó a las movilizaciones, pueden derivar en hechos tan lamentables como la pérdida de un ser humano que fue lo que sucedió durante este fin de semana”.