Cronograma de cortes de luz por mantenimientos programados en Ecuador por provincias
El Ministerio de Ambiente y Energía anunció cortes de luz programados por trabajos de mantenimiento en 54 cantones de 15 provincias.
Las empresas distribuidoras realizarán mantenimiento programado.
CNEL EP.
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Actualizado:
28 may 2026 - 15:23
El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció cortes de luz programados para los fines de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo y el sábado 7 y domingo 8 de junio en 54 cantones de 15 provincias del país.
Los cortes de luz se realizarán en lapsos de cuatro horas en ambos días, detalló la entidad este jueves 28 de mayo de 2026. Los días con cortes de luz no se incluirán en la planilla de cobro.
Las empresas distribuidoras de cada provincia elaboraron un cronograma con los horarios de los cortes en los cantones afectados.
Las provincias en las que se realizarán cortes son: Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Loja.
Los cortes de luz serán sectorizados y en algunas provincias solo serán sábado o domingo, de acuerdo con el cronograma.
Horarios de cortes del sábado 31 de mayo
Pichincha
- Quito, sector Alangasí, de 09:00 a 13:00
Guayas
- Samborondón, Daule, Palestina, Salitre, Colimes, Balzar de 03:00 a 06:00
Los Ríos
- Vinces de 03:00 a 07:00
- Pueblo Viejo de 07:00 a 10:00
Esmeraldas
- Salima y Chamanga pertenecen al cantón Muisne, sur de Esmeraldas de 14:00 a 17:00.
Azuay
- Cuenca de 06:00 a 10:00
- Zhizho de 10:00 a 14:00
Bolívar
- Echeandía, Las Naves y Guaranda de 01:00 a 04:00
- Chillanes de 10:00 a 12:00
- San Miguel de 09:00 a 12:00
Chimborazo
- Riobamba, Yaruquíes, Santa Cruz de 09:00 a 13:00
Loja
- Alimentador, El Calvario de 09:00 a 10:00
Manabí
- Portoviejo, zona Crucita, de 6:00 a 9:00
Sucumbíos
- Joya de los Sachas de 3:00 a 6:00
Cotopaxi
- Salcedo norte de 23:00 a 1:00
Imbabura
- Ibarra de 8:00 a 12:00
Domingo 31 de mayo
Para el domingo 31 de mayo están previstos cortes de cuatro horas, de acuerdo con el siguiente cronograma.
Pichincha
- Barrionuevo de 09:00 a 13:00
Los Ríos
- Babahoyo de 03:00 a 06:00
Guayas-Los Ríos
- Pedro Carbo de 04:00 a 06:00
- Samborondón, Daule, de 01:00 a 04:00 y de 04:00 a 07:00
- Samborondón, Salitre, Daule, Durán de 03:00 a 06:00
Azuay
- Cuenca de 06:00 a 10:00
Bolívar
- Zona urbana de Guaranda de 03:00 a 06:00
Esmeraldas
- Salima y Chamanga pertenecen al cantón Muisne, sur de Esmeraldas de 14:00 a 17:00
Manabí
- Portoviejo, zona céntrica, de 3:00 a 6:00
Sucumbíos
- Joya de los Sachas de 3:00 a 6:00
Cotopaxi
- Salcedo centro de 1:00 a 3:00
- Salcedo occidental de 3:00 a 7:00
Imbabura
- Ibarra de 8:00 a 12:00
Chimborazo
- Riobamba, Velasco, El Mirador, Guano, San Andrés de 09:00 a 13:00.
Loja
- Alimentador, El Calvario de 09:00 a 10:00
Cortes de luz el sábado 6 de junio
Pichincha
- Cristianía de 09:00 a 13:00
Guayas- Los Ríos
- Durán de 03:00 a 06:00
- El Empalme, Quevedo de 03:00 a 06:00
- Mocache y Valencia de 00:00 a 03:00
Los Ríos
- Babahoyo de 07:00 a 10:00
- Baba de 03:00 a 06:00
Azuay
- Cuenca de 06:00 a 10:00
- Turi de 09:00 a 13:00
- Girón de 10:00 a 14:00
- Santa Isabel de 10:00 a 13:00
Morona Santiago
- Macas de 08:00 a 12:00
Bolívar
- San Miguel y Chillanes de 03:00 a 06:00
- Echeandía y Guaranda de 09:00 a 12:00
El Oro
- La Avanzada. Portovelo, Arenillas, Huaquillas, Zaracay de 06:00 a 10:00
- Atahualpa y Arenillas de 07:00 a 10:00
Esmeraldas
- Viche de 03:00 a 06:00
- Mompiche de 14:00 a 17:00
Manabí
- Portoviejo, zonas rurales, de 6:00 a 9:00
Cotopaxi
- Pujilí de 8:00 a 12:00
Imbabura
- Ibarra de 8:00 a 12:00
- Otavalo de 9:00 a 13:00
Chimborazo
- Riobamba, Cacha, Guagshi, Guamote, Cebadas, Ichubamba de 09:00 a 13:00
Zamora Chinchipe
- Centinela el Cóndor, Yantzaza de 07:30 a 10:30
Domingo 7 de junio de 2026
Pichincha
- Eplicachima, de 08:30 a 12:30
Guayas
- Durán de 03:00 a 06:00
Los Ríos
- Babahoyo de 03:00 a 06:00
Azuay
- Cuenca de 06:00 a 10:00
- Turi de 09:00 a 13:00
Bolívar
- Guaranda de 03:00 a 06:00
El Oro
- El Guabo y Zaruma de 07:00 a 10:00
Esmeraldas
- Pradera, Atacames de 03:00 a 06:00
- Mompiche de 14:00 a 17:00
Manabí
- Manta de 3:00 a 6:00
Imbabura
- Otavalo de 9:00 a 13:00
Chimborazo
- Riobamba, Quimiag, Chañag San Miguel, Guano, San Andrés, Tatacto, de 09:00 a 13:00.
Zamora Chinchipe
- Chinchipe de 11:00 a 12:30
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