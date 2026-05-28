Cronograma de cortes de luz por mantenimientos programados en Ecuador por provincias

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció cortes de luz programados para los fines de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo y el sábado 7 y domingo 8 de junio en 54 cantones de 15 provincias del país.

Los cortes de luz se realizarán en lapsos de cuatro horas en ambos días, detalló la entidad este jueves 28 de mayo de 2026. Los días con cortes de luz no se incluirán en la planilla de cobro.

Las empresas distribuidoras de cada provincia elaboraron un cronograma con los horarios de los cortes en los cantones afectados.

Las provincias en las que se realizarán cortes son: Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Loja.

Los cortes de luz serán sectorizados y en algunas provincias solo serán sábado o domingo, de acuerdo con el cronograma.

Horarios de cortes del sábado 31 de mayo

Pichincha

Quito, sector Alangasí, de 09:00 a 13:00

Guayas

Samborondón, Daule, Palestina, Salitre, Colimes, Balzar de 03:00 a 06:00

Los Ríos

Vinces de 03:00 a 07:00

Pueblo Viejo de 07:00 a 10:00

Esmeraldas

Salima y Chamanga pertenecen al cantón Muisne, sur de Esmeraldas de 14:00 a 17:00.

Azuay

Cuenca de 06:00 a 10:00

Zhizho de 10:00 a 14:00

Bolívar

Echeandía, Las Naves y Guaranda de 01:00 a 04:00

Chillanes de 10:00 a 12:00

San Miguel de 09:00 a 12:00

Chimborazo

Riobamba, Yaruquíes, Santa Cruz de 09:00 a 13:00

Loja

Alimentador, El Calvario de 09:00 a 10:00

Manabí

Portoviejo, zona Crucita, de 6:00 a 9:00

Sucumbíos

Joya de los Sachas de 3:00 a 6:00

Cotopaxi

Salcedo norte de 23:00 a 1:00

Imbabura

Ibarra de 8:00 a 12:00

Domingo 31 de mayo

Para el domingo 31 de mayo están previstos cortes de cuatro horas, de acuerdo con el siguiente cronograma.

Pichincha

Barrionuevo de 09:00 a 13:00

Los Ríos

Babahoyo de 03:00 a 06:00

Guayas-Los Ríos

Pedro Carbo de 04:00 a 06:00

Samborondón, Daule, de 01:00 a 04:00 y de 04:00 a 07:00

Samborondón, Salitre, Daule, Durán de 03:00 a 06:00

Azuay

Cuenca de 06:00 a 10:00

Bolívar

Zona urbana de Guaranda de 03:00 a 06:00

Esmeraldas

Salima y Chamanga pertenecen al cantón Muisne, sur de Esmeraldas de 14:00 a 17:00

Manabí

Portoviejo, zona céntrica, de 3:00 a 6:00

Sucumbíos

Joya de los Sachas de 3:00 a 6:00

Cotopaxi

Salcedo centro de 1:00 a 3:00

Salcedo occidental de 3:00 a 7:00

Imbabura

Ibarra de 8:00 a 12:00

Chimborazo

Riobamba, Velasco, El Mirador, Guano, San Andrés de 09:00 a 13:00.

Loja

Alimentador, El Calvario de 09:00 a 10:00

Cortes de luz el sábado 6 de junio

Pichincha

Cristianía de 09:00 a 13:00

Guayas- Los Ríos

Durán de 03:00 a 06:00

El Empalme, Quevedo de 03:00 a 06:00

Mocache y Valencia de 00:00 a 03:00

Los Ríos

Babahoyo de 07:00 a 10:00

Baba de 03:00 a 06:00

Azuay

Cuenca de 06:00 a 10:00

Turi de 09:00 a 13:00

Girón de 10:00 a 14:00

Santa Isabel de 10:00 a 13:00

Morona Santiago

Macas de 08:00 a 12:00

Bolívar

San Miguel y Chillanes de 03:00 a 06:00

Echeandía y Guaranda de 09:00 a 12:00

El Oro

La Avanzada. Portovelo, Arenillas, Huaquillas, Zaracay de 06:00 a 10:00

Atahualpa y Arenillas de 07:00 a 10:00

Esmeraldas

Viche de 03:00 a 06:00

Mompiche de 14:00 a 17:00

Manabí

Portoviejo, zonas rurales, de 6:00 a 9:00

Cotopaxi

Pujilí de 8:00 a 12:00

Imbabura

Ibarra de 8:00 a 12:00

Otavalo de 9:00 a 13:00

Chimborazo

Riobamba, Cacha, Guagshi, Guamote, Cebadas, Ichubamba de 09:00 a 13:00

Zamora Chinchipe

Centinela el Cóndor, Yantzaza de 07:30 a 10:30

Domingo 7 de junio de 2026

Pichincha

Eplicachima, de 08:30 a 12:30

Guayas

Durán de 03:00 a 06:00

Los Ríos

Babahoyo de 03:00 a 06:00

Azuay

Cuenca de 06:00 a 10:00

Turi de 09:00 a 13:00

Bolívar

Guaranda de 03:00 a 06:00

El Oro

El Guabo y Zaruma de 07:00 a 10:00

Esmeraldas

Pradera, Atacames de 03:00 a 06:00

Mompiche de 14:00 a 17:00

Manabí

Manta de 3:00 a 6:00

Imbabura

Otavalo de 9:00 a 13:00

Chimborazo

Riobamba, Quimiag, Chañag San Miguel, Guano, San Andrés, Tatacto, de 09:00 a 13:00.

Zamora Chinchipe